Зюганов обрадовался отсутствию Чубайса в правительстве РФ. Видео

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Геннадий Зюганов сообщил, что процедура утверждения носит оздоравливающий характер
Геннадий Зюганов сообщил, что процедура утверждения носит оздоравливающий характер Фото:
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Смена правительства РФ-2024

При новой процедуре утверждения состава правительства РФ в нем не появится людей, готовых продать свою страну. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания Государственной Думы. Он отметил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. 

«Считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну», — сказал Зюганов. Трансляцию заседания вел сайт Госдумы.  

В рамках пленарного заседания Государственной Думы обсуждаются кандидатуры на посты вице-премьеров, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Предшествующее рассмотрение кандидатур профильными комитетами Госдумы завершилось их одобрением.

После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию, передает "Ридус". В результате произошедших событий в РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов. Он после отъезда из России стал «организатором группы спонсоров» в новом «Центре российских исследований» (ЦРС), который открылся в Тель-Авиве.

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При новой процедуре утверждения состава правительства РФ в нем не появится людей, готовых продать свою страну. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания Государственной Думы. Он отметил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.  «Считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну», — сказал Зюганов. Трансляцию заседания вел сайт Госдумы.   В рамках пленарного заседания Государственной Думы обсуждаются кандидатуры на посты вице-премьеров, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Предшествующее рассмотрение кандидатур профильными комитетами Госдумы завершилось их одобрением. После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию, передает "Ридус". В результате произошедших событий в РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов. Он после отъезда из России стал «организатором группы спонсоров» в новом «Центре российских исследований» (ЦРС), который открылся в Тель-Авиве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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