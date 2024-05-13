При новой процедуре утверждения состава правительства РФ в нем не появится людей, готовых продать свою страну. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания Государственной Думы. Он отметил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.
«Считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну», — сказал Зюганов. Трансляцию заседания вел сайт Госдумы.
В рамках пленарного заседания Государственной Думы обсуждаются кандидатуры на посты вице-премьеров, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Предшествующее рассмотрение кандидатур профильными комитетами Госдумы завершилось их одобрением.
После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию, передает "Ридус". В результате произошедших событий в РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов. Он после отъезда из России стал «организатором группы спонсоров» в новом «Центре российских исследований» (ЦРС), который открылся в Тель-Авиве.
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