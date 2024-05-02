Стало известно, чем занимается Чубайс после побега из России

Чубайс стал организатором Центра российских исследований в Тель-Авиве

02 мая 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс будет заниматься изучением современной истории России Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс после отъезда из России стал «организатором группы спонсоров» в новом «Центре российских исследований» (ЦРС), который открылся в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, где и расположился ЦРС. «Чубайс стал организатором группы спонсоров открывшегося в Тель-Авиве „Центра российских исследований“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что центр будет заниматься изучением современной истории России с 1991 года — как экономической, политической, социальной, так и культурной. Университет подчеркнул, что проект ЦРС аполитичен и направлен на чисто академические исследования, его целью является анализ возможного будущего России на основе прошлых событий. Сотрудники ЦРС под руководством профессора Итая Сенеда считают, что «современная история России в научном плане выглядит довольно нетрадиционно», заключили в пресс-службе. После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. В результате произошедших событий в РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс после отъезда из России стал «организатором группы спонсоров» в новом «Центре российских исследований» (ЦРС), который открылся в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, где и расположился ЦРС. «Чубайс стал организатором группы спонсоров открывшегося в Тель-Авиве „Центра российских исследований“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что центр будет заниматься изучением современной истории России с 1991 года — как экономической, политической, социальной, так и культурной. Университет подчеркнул, что проект ЦРС аполитичен и направлен на чисто академические исследования, его целью является анализ возможного будущего России на основе прошлых событий. Сотрудники ЦРС под руководством профессора Итая Сенеда считают, что «современная история России в научном плане выглядит довольно нетрадиционно», заключили в пресс-службе. После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. В результате произошедших событий в РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов.