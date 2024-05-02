Стало известно, чем занимается Чубайс после побега из России

Чубайс стал организатором Центра российских исследований в Тель-Авиве
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Лекция Анатолия Чубайса "Инновационная экономика - что это?" в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018. Екатеринбург, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс будет заниматься изучением современной истории России Фото:

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс после отъезда из России стал «организатором группы спонсоров» в новом «Центре российских исследований» (ЦРС), который открылся в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, где и расположился ЦРС.

«Чубайс стал организатором группы спонсоров открывшегося в Тель-Авиве „Центра российских исследований“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что центр будет заниматься изучением современной истории России с 1991 года — как экономической, политической, социальной, так и культурной.

Университет подчеркнул, что проект ЦРС аполитичен и направлен на чисто академические исследования, его целью является анализ возможного будущего России на основе прошлых событий. Сотрудники ЦРС под руководством профессора Итая Сенеда считают, что «современная история России в научном плане выглядит довольно нетрадиционно», заключили в пресс-службе.

После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. В результате произошедших событий в РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов.

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс после отъезда из России стал «организатором группы спонсоров» в новом «Центре российских исследований» (ЦРС), который открылся в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, где и расположился ЦРС. «Чубайс стал организатором группы спонсоров открывшегося в Тель-Авиве „Центра российских исследований“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что центр будет заниматься изучением современной истории России с 1991 года — как экономической, политической, социальной, так и культурной. Университет подчеркнул, что проект ЦРС аполитичен и направлен на чисто академические исследования, его целью является анализ возможного будущего России на основе прошлых событий. Сотрудники ЦРС под руководством профессора Итая Сенеда считают, что «современная история России в научном плане выглядит довольно нетрадиционно», заключили в пресс-службе. После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. В результате произошедших событий в РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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