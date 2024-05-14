Челябинцам рассказали алгоритм действий после укуса гадюки

14 мая 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Медики посоветовали обработать ранку и обратиться в травмпункт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Челябинской области рассказали алгоритм действий после укуса гадюки. О том, что нужно делать в первую очередь, а что категорически нельзя, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Единственная опасная змея нашего региона — гадюка обыкновенная. Ее ядовитость зависит от размера особи и температуры окружающей среды: чем больше змея и жарче воздух, тем опаснее укус. Однако смертельной опасности взрослому человеку он не несет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Укус гадюки по-настоящему опасен для маленьких детей и пожилых людей. В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что исключение составляет аллергия на змеиный яд. Медики добавили, что существует сыворотка от укуса гадюки, но использовать ее взрослым людям не стоит. «При укусе взрослого человека сыворотка особой роли не сыграет, может даже навредить — возможна аллергия не на яд, а на противоядие. Сыворотка от укуса гадюки нужна при системной реакции — разрушении эритроцитов, общей интоксикации. А это бывает преимущественно у грудных детей», — пояснил главный внештатный специалист токсиколог региона Виталий Казарцев. Что нужно сделать при укусе гадюки Промыть рану спиртом или водкой

Обездвижить пораженную конечность

Срочно обратиться в травмпункт Что нельзя делать при укусе змеи Отсасывать яд из раны

Прижигать рану

Накладывать жгут

Ждать, что «само пройдет» Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинской области активизировались гадюки. Так, в Кыштыме ядовитых змей заметили после снегопадов в мае. А в нацпарке «Зигальга» гадюки выползли из нор 11 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области рассказали алгоритм действий после укуса гадюки. О том, что нужно делать в первую очередь, а что категорически нельзя, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Единственная опасная змея нашего региона — гадюка обыкновенная. Ее ядовитость зависит от размера особи и температуры окружающей среды: чем больше змея и жарче воздух, тем опаснее укус. Однако смертельной опасности взрослому человеку он не несет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Укус гадюки по-настоящему опасен для маленьких детей и пожилых людей. В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что исключение составляет аллергия на змеиный яд. Медики добавили, что существует сыворотка от укуса гадюки, но использовать ее взрослым людям не стоит. «При укусе взрослого человека сыворотка особой роли не сыграет, может даже навредить — возможна аллергия не на яд, а на противоядие. Сыворотка от укуса гадюки нужна при системной реакции — разрушении эритроцитов, общей интоксикации. А это бывает преимущественно у грудных детей», — пояснил главный внештатный специалист токсиколог региона Виталий Казарцев. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинской области активизировались гадюки. Так, в Кыштыме ядовитых змей заметили после снегопадов в мае. А в нацпарке «Зигальга» гадюки выползли из нор 11 апреля.