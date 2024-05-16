Выставка откроется для всех посетителей 17 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» постепенно начинает завоевывать свою аудиторию на Урале. Стартовым событием стала выставка «Бег моторов. Двадцатый век начинается» в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) с привлечением Музейного комплекса Верхней Пышмы. Команды объединились в один проект, чтобы показать уральцам, как зарождались первые мотодвижения и байкеры в столице Урала. На любопытную экспозицию взглянуло URA.RU.

«Выставка посвящена 120-летию с момента появления в Екатеринбурге первых мотоциклов. Это произошло в 1904 году и оценивалось двумя событиями. Во-первых, начались продажи мотоциклов в Екатеринбурге. Во-вторых, в 1904 году прошло первое мотосоревнование, где участвовало пять человек», — пояснил концепцию создания экспозиции директор МИЕ Игорь Пушкарев. К тому же символично, отметил он, что спустя 120 лет в Екатеринбурге впервые пройдет мотофестиваль «Движение».

На выставке посетители смогут увидеть, где продавались и обслуживались мотоциклы, которые могли себе позволить только богатые люди, и какие были модные тренды у байкеров начала XX века. Также гости музея узнают, кто были первые спортсмены-энтузиасты. Например, одним из амбассадоров мотоциклетного движения в Екатеринбурге был Рихард Штроль, который был держателем нескольких магазинов, где продавалась эта техника, и у него же обслуживались мотоциклы.

«Из наиболее интересных предметов — сами мотоциклы. Здесь представлены бельгийский FN и мотоциклетка отечественного производства Dux, которую производили русские французы, переселившиеся из Парижа в Москву и запустившие здесь (на Урале — прим URA.RU) сначала выпуск велосипедов, а потом транспортных средств с двигателями», — рассказал Пушкарев. Мотоциклы для выставки предоставлены Музейным комплексом Верхней Пышмы.

Выставка откроется 17 мая. Ее можно будет увидеть в Доме Качки на ул. Карла Либкнехта, 26.

Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Именно к этому масштабному новому проекту и приурочена выставка в МИЕ. В программе «Движения» — водное шоу, чемпионат по шахматам, кинопоказы лекции, гастрофест, показательные выступления спортсменов на мотоциклах, концерты групп «Обе Две», OTYKEN, «Ундервуд». Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным.