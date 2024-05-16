В Екатеринбурге выставили на показ мотоциклы первых байкеров XX века. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки Бег моторов в МИЕ. Екатеринбург
Выставка откроется для всех посетителей 17 мая Фото:

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» постепенно начинает завоевывать свою аудиторию на Урале. Стартовым событием стала выставка «Бег моторов. Двадцатый век начинается» в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) с привлечением Музейного комплекса Верхней Пышмы. Команды объединились в один проект, чтобы показать уральцам, как зарождались первые мотодвижения и байкеры в столице Урала. На любопытную экспозицию взглянуло URA.RU.

«Выставка посвящена 120-летию с момента появления в Екатеринбурге первых мотоциклов. Это произошло в 1904 году и оценивалось двумя событиями. Во-первых, начались продажи мотоциклов в Екатеринбурге. Во-вторых, в 1904 году прошло первое мотосоревнование, где участвовало пять человек», — пояснил концепцию создания экспозиции директор МИЕ Игорь Пушкарев. К тому же символично, отметил он, что спустя 120 лет в Екатеринбурге впервые пройдет мотофестиваль «Движение».

На выставке посетители смогут увидеть, где продавались и обслуживались мотоциклы, которые могли себе позволить только богатые люди, и какие были модные тренды у байкеров начала XX века. Также гости музея узнают, кто были первые спортсмены-энтузиасты. Например, одним из амбассадоров мотоциклетного движения в Екатеринбурге был Рихард Штроль, который был держателем нескольких магазинов, где продавалась эта техника, и у него же обслуживались мотоциклы.

«Из наиболее интересных предметов — сами мотоциклы. Здесь представлены бельгийский FN и мотоциклетка отечественного производства Dux, которую производили русские французы, переселившиеся из Парижа в Москву и запустившие здесь (на Урале — прим URA.RU) сначала выпуск велосипедов, а потом транспортных средств с двигателями», — рассказал Пушкарев. Мотоциклы для выставки предоставлены Музейным комплексом Верхней Пышмы.

Выставка откроется 17 мая. Ее можно будет увидеть в Доме Качки на ул. Карла Либкнехта, 26.

Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Именно к этому масштабному новому проекту и приурочена выставка в МИЕ. В программе «Движения» — водное шоу, чемпионат по шахматам, кинопоказы лекции, гастрофест, показательные выступления спортсменов на мотоциклах, концерты групп «Обе Две», OTYKEN, «Ундервуд». Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным.

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Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» постепенно начинает завоевывать свою аудиторию на Урале. Стартовым событием стала выставка «Бег моторов. Двадцатый век начинается» в Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) с привлечением Музейного комплекса Верхней Пышмы. Команды объединились в один проект, чтобы показать уральцам, как зарождались первые мотодвижения и байкеры в столице Урала. На любопытную экспозицию взглянуло URA.RU. «Выставка посвящена 120-летию с момента появления в Екатеринбурге первых мотоциклов. Это произошло в 1904 году и оценивалось двумя событиями. Во-первых, начались продажи мотоциклов в Екатеринбурге. Во-вторых, в 1904 году прошло первое мотосоревнование, где участвовало пять человек», — пояснил концепцию создания экспозиции директор МИЕ Игорь Пушкарев. К тому же символично, отметил он, что спустя 120 лет в Екатеринбурге впервые пройдет мотофестиваль «Движение». На выставке посетители смогут увидеть, где продавались и обслуживались мотоциклы, которые могли себе позволить только богатые люди, и какие были модные тренды у байкеров начала XX века. Также гости музея узнают, кто были первые спортсмены-энтузиасты. Например, одним из амбассадоров мотоциклетного движения в Екатеринбурге был Рихард Штроль, который был держателем нескольких магазинов, где продавалась эта техника, и у него же обслуживались мотоциклы. «Из наиболее интересных предметов — сами мотоциклы. Здесь представлены бельгийский FN и мотоциклетка отечественного производства Dux, которую производили русские французы, переселившиеся из Парижа в Москву и запустившие здесь (на Урале — прим URA.RU) сначала выпуск велосипедов, а потом транспортных средств с двигателями», — рассказал Пушкарев. Мотоциклы для выставки предоставлены Музейным комплексом Верхней Пышмы. Выставка откроется 17 мая. Ее можно будет увидеть в Доме Качки на ул. Карла Либкнехта, 26. Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня. Именно к этому масштабному новому проекту и приурочена выставка в МИЕ. В программе «Движения» — водное шоу, чемпионат по шахматам, кинопоказы лекции, гастрофест, показательные выступления спортсменов на мотоциклах, концерты групп «Обе Две», OTYKEN, «Ундервуд». Организаторы рассчитывают, что фестиваль мотоспорта станет ежегодным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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