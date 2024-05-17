«Ростех» продал актив в центре Екатеринбурга за минимальную цену

17 мая 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Сумма сделка составила 203,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «РТ-Капитал» (структура «Ростеха» по работе с непрофильными активами) продал на аукционе свой актив — «Техника и технология товаров» — которому принадлежит 6,7 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Консул» и часть паркинга. Сумма сделки не превысила стоимость отсечения — 203,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте компании. «Победитель аукциона Байсакалов Азамат Бахытчанович. Цена продажи — 203,5 миллиона рублей», — следует из объявления. Согласно сервису СБИС, Байсакалов является бенефициаром трех компаний (две в Екатеринбурге и одна в Челябинской области). ООО «Кант» занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью, ООО «Регион 66» — разработка компьютерного программного обеспечения и ООО «Айсберг» — деятельность спортивных объектов. Стартовая цена актива составляла 407 млн рублей, стоимость в ходе торгов могла упасть максимум до 203,5 млн рублей. 100% уставного капитала «Техника и технология товаров» состоит из 207478 штук акций. Еще в 2017 году вокруг «Консула» разгорелся скандал. Собственник бизнес-центра перекрыл главный подъезд к зданию из-за конфликта с другими владельцами площадей и управляющей компанией. В результате оказались заблокированы иностранные консульства, торговые точки и офисы крупных компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«РТ-Капитал» (структура «Ростеха» по работе с непрофильными активами) продал на аукционе свой актив — «Техника и технология товаров» — которому принадлежит 6,7 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Консул» и часть паркинга. Сумма сделки не превысила стоимость отсечения — 203,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте компании. «Победитель аукциона Байсакалов Азамат Бахытчанович. Цена продажи — 203,5 миллиона рублей», — следует из объявления. Согласно сервису СБИС, Байсакалов является бенефициаром трех компаний (две в Екатеринбурге и одна в Челябинской области). ООО «Кант» занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью, ООО «Регион 66» — разработка компьютерного программного обеспечения и ООО «Айсберг» — деятельность спортивных объектов. Стартовая цена актива составляла 407 млн рублей, стоимость в ходе торгов могла упасть максимум до 203,5 млн рублей. 100% уставного капитала «Техника и технология товаров» состоит из 207478 штук акций. Еще в 2017 году вокруг «Консула» разгорелся скандал. Собственник бизнес-центра перекрыл главный подъезд к зданию из-за конфликта с другими владельцами площадей и управляющей компанией. В результате оказались заблокированы иностранные консульства, торговые точки и офисы крупных компаний.