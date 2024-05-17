«Ростех» продал актив в центре Екатеринбурга за минимальную цену

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Конфликт собственников по земельному участку под БЦ Консул. Екатеринбург, бц консул
Сумма сделка составила 203,5 млн рублей Фото:

«РТ-Капитал» (структура «Ростеха» по работе с непрофильными активами) продал на аукционе свой актив — «Техника и технология товаров» — которому принадлежит 6,7 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Консул» и часть паркинга. Сумма сделки не превысила стоимость отсечения — 203,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте компании.

«Победитель аукциона Байсакалов Азамат Бахытчанович. Цена продажи — 203,5 миллиона рублей», — следует из объявления.

Согласно сервису СБИС, Байсакалов является бенефициаром трех компаний (две в Екатеринбурге и одна в Челябинской области). ООО «Кант» занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью, ООО «Регион 66» — разработка компьютерного программного обеспечения и ООО «Айсберг» — деятельность спортивных объектов.

Стартовая цена актива составляла 407 млн рублей, стоимость в ходе торгов могла упасть максимум до 203,5 млн рублей. 100% уставного капитала «Техника и технология товаров» состоит из 207478 штук акций.

Еще в 2017 году вокруг «Консула» разгорелся скандал. Собственник бизнес-центра перекрыл главный подъезд к зданию из-за конфликта с другими владельцами площадей и управляющей компанией. В результате оказались заблокированы иностранные консульства, торговые точки и офисы крупных компаний.

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«РТ-Капитал» (структура «Ростеха» по работе с непрофильными активами) продал на аукционе свой актив — «Техника и технология товаров» — которому принадлежит 6,7 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Консул» и часть паркинга. Сумма сделки не превысила стоимость отсечения — 203,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте компании. «Победитель аукциона Байсакалов Азамат Бахытчанович. Цена продажи — 203,5 миллиона рублей», — следует из объявления. Согласно сервису СБИС, Байсакалов является бенефициаром трех компаний (две в Екатеринбурге и одна в Челябинской области). ООО «Кант» занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью, ООО «Регион 66» — разработка компьютерного программного обеспечения и ООО «Айсберг» — деятельность спортивных объектов. Стартовая цена актива составляла 407 млн рублей, стоимость в ходе торгов могла упасть максимум до 203,5 млн рублей. 100% уставного капитала «Техника и технология товаров» состоит из 207478 штук акций. Еще в 2017 году вокруг «Консула» разгорелся скандал. Собственник бизнес-центра перекрыл главный подъезд к зданию из-за конфликта с другими владельцами площадей и управляющей компанией. В результате оказались заблокированы иностранные консульства, торговые точки и офисы крупных компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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