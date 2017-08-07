Структура «Ростеха» устроила дипломатический скандал в Екатеринбурге

13:24 07 августа 2017 0

Грузчики, консулы и предприниматели теперь добираются до офисов пешком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбура собственник бизнес-центра «Консул» перекрыл главный подъезд к зданию из-за конфликта с другими владельцами площадей и управляющей компанией. В результате, оказались заблокированы иностранные консульства, торговые точки, офисы крупных компаний. Самое интересное, что собственник «Консула», ОАО «Техника и технология товаров» (ТиТТ), входит в структуру «Ростех», владеет значительной долей БЦ). О том, как целый комплекс «попал в оцепление» — в репортаже «URA.RU».

Перед заездом в «Консул» со стороны улицы Карла Либкнехта с самого утра 7 августа образовался затор из автомобилей. Охранник в будке наотрез отказался поднимать шлагбаум и пускать работников на парковку. На месте уже побывал сотрудник полиции. Коммерческий директор ТиТТ Александр Огородов уверял его в законности действий компании.

«У нас здесь ведется строительство павильона, уже начался монтаж конструкций. Это не капитальное строительство, поэтому разрешение администрации города не требуется. Чтобы машины не пострадали, мы и перекрыли въезд», — сказал Огородов.

При этом перекрытие парковки бьет по работе компаний в офиснике. Руководитель екатеринбургского магазина «Первый Бит» Сергей Алехин объяснил журналисту агентства, что подъехать к грузовому лифту здания можно только со стороны Карла Либкнехта.

На месте уже побывали полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы продаем кассовые аппараты. Транспортной компании, чтобы их довезти, необходимо проехать до подъемника. Второго въезда нет для грузовиков. Грузчики будут, видимо, пешком носить коробки, — заметил Алехин. — Думаю, самое интересное будет через неделю, когда люди начнут выступать. От этого въезда зависит жизнеобеспечение офисного центра. Здесь и воду поднимают, те же самые инкассаторы деньги носят в «Сбербанк».

Сотрудник одного из торговых павильонов в разговоре с журналистом агентства возмутился, что его не пустили на парковку несмотря на то, что их компания платит за аренду парковочных мест. А один из работников «Водоканала» посетовал, что через перекрытую парковку был единственный удобный вход для инвалидов: «Я с тростью еле-еле хожу, всегда на машине к входу подъезжал и на лифте поднимался. Сегодня охранник пустил по старой памяти, а завтра не знаю, как будет. Придется на четвереньках видимо ползти к двери».

В этом же здании работает редакция «Областного телевидения». В руководстве ОТВ журналиста агентства заверили, что никаких проблем в связи с перекрытием компания не испытывает. Источник «URA.RU» пояснил, что ОТВ арендует площадь у ТиТТ и находится с ними в хороших отношениях. Плюс тележурналисты подъезжают к зданию с Первомайской, которая считается пожарным въездом.

Таким будет новый павильон около бизнес-центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На парковку также не могут попасть и сотрудники иностранных консульств Франции, Вьетнама, Болгарии, которые располагаются в «Консуле». Журналисту «URA.RU» коммерческий директор ТиТТ Александр Огородов заявил, что въезд им перекрыли другие автолюбители, а не охранник, сидящий за шлагбаумом.

Огородов пояснил, что компания возводит здесь торговые точки, так как ей необходимо покрыть расходы, возникшие от уплаты земельных налогов. Якобы остальные собственники (около 70 процентов здания) с 2016 года не возмещают убытки ТиТТ, и структура Ростеха оплачивает налоги за всех.

«Накопился долг в три миллиона [рублей]. Другие собственники не платят и мотивируют это тем, что им не нужна земля за пределами офисника — лестницы, парковка. Нам необходимо как-то возмещать убытки, вот мы и строим павильон. В ближайшее время мы еще поставим большой красивый батут прямо на лестнице», — с улыбкой заметил Огородов.

Директор управляющей компании «Карла Либкнехта 22» Сергей Капленко заявил журналисту «URA.RU», что ТиТТ не по закону требует деньги с других собственников.

Многим работникам пришлось экстренно искать новые места для парковки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«По закону, собственник участка, понесший расходы, должен каждому собственнику, в зависимости от его доли, предъявить сумму, необходимую для возмещения. Ни для кого они это не делали, — возмутился Капленко. — С прежним руководством у нас были нормальные отношения. Пришло новое с требованиями, что они должны стать управляющей компанией. Говорят, какую клининговую компанию надо ставить, какую охрану, и перестали платить нам за работу. Четыре месяца мы получаем от них деньги через суд».

Капленко добавил, что представители ТиТТ ранее угрожали перекрыть въезд в здание. Он представил «URA.RU» копию такого письма.

При этом, когда «Техника и технология товаров» в Арбитражном суде Свердловской области предъявляла финансовые требования к «Карла Либкнехта 22», суд их не удовлетворил.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.