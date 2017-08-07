Структура «Ростеха» устроила дипломатический скандал в Екатеринбурге

В центре Екатеринбура собственник бизнес-центра «Консул» перекрыл главный подъезд к зданию из-за конфликта с другими владельцами площадей и управляющей компанией. В результате, оказались заблокированы иностранные консульства, торговые точки, офисы крупных компаний. Самое интересное, что собственник «Консула», ОАО «Техника и технология товаров» (ТиТТ), входит в структуру «Ростех», владеет значительной долей БЦ). О том, как целый комплекс «попал в оцепление» — в репортаже «URA.RU».
Перед заездом в «Консул» со стороны улицы Карла Либкнехта с самого утра 7 августа образовался затор из автомобилей. Охранник в будке наотрез отказался поднимать шлагбаум и пускать работников на парковку. На месте уже побывал сотрудник полиции. Коммерческий директор ТиТТ Александр Огородов уверял его в законности действий компании.
«У нас здесь ведется строительство павильона, уже начался монтаж конструкций. Это не капитальное строительство, поэтому разрешение администрации города не требуется. Чтобы машины не пострадали, мы и перекрыли въезд», — сказал Огородов.
При этом перекрытие парковки бьет по работе компаний в офиснике. Руководитель екатеринбургского магазина «Первый Бит» Сергей Алехин объяснил журналисту агентства, что подъехать к грузовому лифту здания можно только со стороны Карла Либкнехта.
«Мы продаем кассовые аппараты. Транспортной компании, чтобы их довезти, необходимо проехать до подъемника. Второго въезда нет для грузовиков. Грузчики будут, видимо, пешком носить коробки, — заметил Алехин. — Думаю, самое интересное будет через неделю, когда люди начнут выступать. От этого въезда зависит жизнеобеспечение офисного центра. Здесь и воду поднимают, те же самые инкассаторы деньги носят в «Сбербанк».
Сотрудник одного из торговых павильонов в разговоре с журналистом агентства возмутился, что его не пустили на парковку несмотря на то, что их компания платит за аренду парковочных мест. А один из работников «Водоканала» посетовал, что через перекрытую парковку был единственный удобный вход для инвалидов: «Я с тростью еле-еле хожу, всегда на машине к входу подъезжал и на лифте поднимался. Сегодня охранник пустил по старой памяти, а завтра не знаю, как будет. Придется на четвереньках видимо ползти к двери».
В этом же здании работает редакция «Областного телевидения». В руководстве ОТВ журналиста агентства заверили, что никаких проблем в связи с перекрытием компания не испытывает. Источник «URA.RU» пояснил, что ОТВ арендует площадь у ТиТТ и находится с ними в хороших отношениях. Плюс тележурналисты подъезжают к зданию с Первомайской, которая считается пожарным въездом.
На парковку также не могут попасть и сотрудники иностранных консульств Франции, Вьетнама, Болгарии, которые располагаются в «Консуле». Журналисту «URA.RU» коммерческий директор ТиТТ Александр Огородов заявил, что въезд им перекрыли другие автолюбители, а не охранник, сидящий за шлагбаумом.
Огородов пояснил, что компания возводит здесь торговые точки, так как ей необходимо покрыть расходы, возникшие от уплаты земельных налогов. Якобы остальные собственники (около 70 процентов здания) с 2016 года не возмещают убытки ТиТТ, и структура Ростеха оплачивает налоги за всех.
«Накопился долг в три миллиона [рублей]. Другие собственники не платят и мотивируют это тем, что им не нужна земля за пределами офисника — лестницы, парковка. Нам необходимо как-то возмещать убытки, вот мы и строим павильон. В ближайшее время мы еще поставим большой красивый батут прямо на лестнице», — с улыбкой заметил Огородов.
Директор управляющей компании «Карла Либкнехта 22» Сергей Капленко заявил журналисту «URA.RU», что ТиТТ не по закону требует деньги с других собственников.
«По закону, собственник участка, понесший расходы, должен каждому собственнику, в зависимости от его доли, предъявить сумму, необходимую для возмещения. Ни для кого они это не делали, — возмутился Капленко. — С прежним руководством у нас были нормальные отношения. Пришло новое с требованиями, что они должны стать управляющей компанией. Говорят, какую клининговую компанию надо ставить, какую охрану, и перестали платить нам за работу. Четыре месяца мы получаем от них деньги через суд».
Капленко добавил, что представители ТиТТ ранее угрожали перекрыть въезд в здание. Он представил «URA.RU» копию такого письма.
При этом, когда «Техника и технология товаров» в Арбитражном суде Свердловской области предъявляла финансовые требования к «Карла Либкнехта 22», суд их не удовлетворил.
«URA.RU» будет следить за развитием событий.