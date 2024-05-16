«Ростех» избавляется от актива в центре Екатеринбурга

«РТ-Капитал» (структура «Ростеха» по работе с непрофильными активами) продает на аукционе 100% своего актива «Техника и технология товаров», которому принадлежит 6,7 тысячи квадратных метров в бизнес-центре "Консул" на Карла Либкнехта, 22. Информация об этом появилась на сайте компании.
"Аукцион по продаже 207478 штук акций АО «Техника и технология товаров» (100% уставного капитала) состоится 17 мая. Стартовая цена лота — 407 млн рублей, цена отсечения — 203,5 млн рублей (максимум, до которой может подешеветь актив в ходе торгов)", — следует из объявления.
Еще в 2017 году вокруг "Консула" разгорелся скандал. Собственник БЦ перекрыл главный подъезд к зданию из-за конфликта с другими владельцами площадей и управляющей компанией. В результате оказались заблокированы иностранные консульства, торговые точки, офисы крупных компаний.
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