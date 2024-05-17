На трассе под Челябинском водитель иномарки перевернулся и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пит-стоп для водителей. Челябинск, большегруз, фура, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, проверка на дорогах, гаи, дорога, автотранспорт, дальнобой, дорожный трафик
Водитель иномарки совершил опасный маневр и опрокинулся за пределами трассы Фото:

На федеральной трассе в Усть-Катавском районе Челябинской области водитель «Хундай Соляриса», избегая столкновения при обгоне, вылет в кювет и погиб. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Челябинской области.

«17 мая 2024 года в 17:45 на 1634 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Хундай Солярис“, по предварительным данным, при выполнении обгона не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия», — уточняют в ведомстве.

Вылетев за пределы автомагистрали, мужчина совершил наезд на препятствие. Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает все обстоятельства смертельный аварии.

в Усть-Катавском районе при неустановленных обстоятельствах водитель иномарки опрокинулся в кювет и погиб
в Усть-Катавском районе при неустановленных обстоятельствах водитель иномарки опрокинулся в кювет и погиб

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На федеральной трассе в Усть-Катавском районе Челябинской области водитель «Хундай Соляриса», избегая столкновения при обгоне, вылет в кювет и погиб. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Челябинской области. «17 мая 2024 года в 17:45 на 1634 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Хундай Солярис“, по предварительным данным, при выполнении обгона не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия», — уточняют в ведомстве. Вылетев за пределы автомагистрали, мужчина совершил наезд на препятствие. Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает все обстоятельства смертельный аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...