На федеральной трассе в Усть-Катавском районе Челябинской области водитель «Хундай Соляриса», избегая столкновения при обгоне, вылет в кювет и погиб. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Челябинской области.
«17 мая 2024 года в 17:45 на 1634 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем „Хундай Солярис“, по предварительным данным, при выполнении обгона не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия», — уточняют в ведомстве.
Вылетев за пределы автомагистрали, мужчина совершил наезд на препятствие. Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает все обстоятельства смертельный аварии.
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