Пермячка приютила кота, которого заживо пытались сжечь на птицефабрике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галерея "Свитер". Выставка "На другой стороне". Екатеринбург, кошка, черный кот, полина причина
У Феникса начинают отрастать усы и шерсть Фото:

Жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». Об этом рассказали на странице центра помощи бездомным животным «Муркот» в соцсети «ВКонтакте».

«За прошлую неделю домашним стал только один кот, но зато какой. Домой уехал Феникс, котик, спасенный из пылающего пламени печи», — сказано в сообщении.

Уточняется, что у Феникса начинают отрастать усы и шерсть. Кроме кота из печи спасли кошку Удачу, но она еще находится в стационаре.

Ранее стало известно, что руководство птицефабрики «Комсомольская» распорядилось избавиться от бездомных кошек, которые живут на территории предприятия. Один из сотрудников воспринял указание буквально и попытался сжечь их в печи. Из семи животных выжили только двое. На предприятии сообщили, что этого работника уволили. Прокуратура начала проверку.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». Об этом рассказали на странице центра помощи бездомным животным «Муркот» в соцсети «ВКонтакте». «За прошлую неделю домашним стал только один кот, но зато какой. Домой уехал Феникс, котик, спасенный из пылающего пламени печи», — сказано в сообщении. Уточняется, что у Феникса начинают отрастать усы и шерсть. Кроме кота из печи спасли кошку Удачу, но она еще находится в стационаре. Ранее стало известно, что руководство птицефабрики «Комсомольская» распорядилось избавиться от бездомных кошек, которые живут на территории предприятия. Один из сотрудников воспринял указание буквально и попытался сжечь их в печи. Из семи животных выжили только двое. На предприятии сообщили, что этого работника уволили. Прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...