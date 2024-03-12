Пермячка приютила кота, которого заживо пытались сжечь на птицефабрике

Жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». Об этом рассказали на странице центра помощи бездомным животным «Муркот» в соцсети «ВКонтакте».
«За прошлую неделю домашним стал только один кот, но зато какой. Домой уехал Феникс, котик, спасенный из пылающего пламени печи», — сказано в сообщении.
Уточняется, что у Феникса начинают отрастать усы и шерсть. Кроме кота из печи спасли кошку Удачу, но она еще находится в стационаре.
Ранее стало известно, что руководство птицефабрики «Комсомольская» распорядилось избавиться от бездомных кошек, которые живут на территории предприятия. Один из сотрудников воспринял указание буквально и попытался сжечь их в печи. Из семи животных выжили только двое. На предприятии сообщили, что этого работника уволили. Прокуратура начала проверку.
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