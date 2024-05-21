Shot: в Москве разгорелся мощный пожар в ТЦ. Видео

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Пожар в ТЦ Москвы был площадью в 40 квадратов, передает Shot
Пожар в ТЦ Москвы был площадью в 40 квадратов, передает Shot Фото:

В Москве загорелся торговый центр на улице Плещеева в Бибирево. Спустя время пожар был ликвидирован. Его площадь составляла 40 квадратных метров. Об этом сообщает Shot. 

"Очаг возгорания находился в магазине "Смешные цены". <...> Пожар ликвидирован на площади в 40 квадратов", — передают авторы telegram-канала. При этом о пострадавших не сообщалось.

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В Москве загорелся торговый центр на улице Плещеева в Бибирево. Спустя время пожар был ликвидирован. Его площадь составляла 40 квадратных метров. Об этом сообщает Shot.  "Очаг возгорания находился в магазине "Смешные цены". <...> Пожар ликвидирован на площади в 40 квадратов", — передают авторы telegram-канала. При этом о пострадавших не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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