Пожар в ТЦ Москвы был площадью в 40 квадратов, передает Shot
В Москве загорелся торговый центр на улице Плещеева в Бибирево. Спустя время пожар был ликвидирован. Его площадь составляла 40 квадратных метров. Об этом сообщает Shot.
"Очаг возгорания находился в магазине "Смешные цены". <...> Пожар ликвидирован на площади в 40 квадратов", — передают авторы telegram-канала. При этом о пострадавших не сообщалось.
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