В Челябинской области нашли более 200 зон, опасных из-за подтопления

21 мая 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

В зонах подтопления нельзя строить дома без специальной защиты, размещать кладбища и свалки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В единый госреестр по Челябинской области по данным на первое мая внесли 211 зон затопления и подтопления. Среди земель, наиболее подверженных риску затопления, территории, прилегающие к рекам Большая Сатка в Саткинском районе, Сим в Ашинском районе, Миасс в Челябинской области, Урал в Магнитогорске, Кызыл-Чилик в Нагайбакском районе. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе росрестра по региону. «В Едином государственном реестре недвижимости, по состоянию на 1 мая 2024 года, содержатся сведения о 211 зонах затопления и подтопления. В числе таких объектов территории, прилегающие к рекам Большая Сатка в Саткинском районе, Сим в Ашинском районе, Миасс в Челябинске, Урал в Магнитогорске, Кызыл-Чилик в Нагайбакском районе, Юрюзанский пруд в Катав-Ивановском районе, озера Синеглазово на территории Челябинска и Копейска, Сугомак в Кыштымском районе, Аргаяш в Аргаяшском районе и многие другие», — сообщили в пресс-служба. Как пояснили в Росреестре по региону, зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий. В границах таких зон действует особый режим эксплуатации, там нельзя строить объекты капитального строительства без инженерной защиты от негативного воздействия вод. Также на данных территориях запрещено размещать кладбища, скотомогильники, свалки и использовать сточные воды для повышения почвенного плодородия. В пресс-службе отметили, узнать, входит ли земельный участок в зону затопления и подтопления, можно на публичной кадастровой карте Росреестра. Также можно заказать выписку из ЕГРН на портале госуслуг или в любом из офисов многофункционального центра (МФЦ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В единый госреестр по Челябинской области по данным на первое мая внесли 211 зон затопления и подтопления. Среди земель, наиболее подверженных риску затопления, территории, прилегающие к рекам Большая Сатка в Саткинском районе, Сим в Ашинском районе, Миасс в Челябинской области, Урал в Магнитогорске, Кызыл-Чилик в Нагайбакском районе. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе росрестра по региону. «В Едином государственном реестре недвижимости, по состоянию на 1 мая 2024 года, содержатся сведения о 211 зонах затопления и подтопления. В числе таких объектов территории, прилегающие к рекам Большая Сатка в Саткинском районе, Сим в Ашинском районе, Миасс в Челябинске, Урал в Магнитогорске, Кызыл-Чилик в Нагайбакском районе, Юрюзанский пруд в Катав-Ивановском районе, озера Синеглазово на территории Челябинска и Копейска, Сугомак в Кыштымском районе, Аргаяш в Аргаяшском районе и многие другие», — сообщили в пресс-служба. Как пояснили в Росреестре по региону, зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий. В границах таких зон действует особый режим эксплуатации, там нельзя строить объекты капитального строительства без инженерной защиты от негативного воздействия вод. Также на данных территориях запрещено размещать кладбища, скотомогильники, свалки и использовать сточные воды для повышения почвенного плодородия. В пресс-службе отметили, узнать, входит ли земельный участок в зону затопления и подтопления, можно на публичной кадастровой карте Росреестра. Также можно заказать выписку из ЕГРН на портале госуслуг или в любом из офисов многофункционального центра (МФЦ).