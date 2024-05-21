Мэрия Екатеринбурга заберет участки на ВИЗе под новую улицу

21 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Власти планомерно реализуют масштабный проект «ВИЗ-Правобережный» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга возле ТЦ Metro на Металлургов изымут два участка, чтобы продлить улицу Юрия Исламова. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации. «В целях строительства улицы Юрия Исламова в рамках реализации муниципальной программы „Столица“ постановляю […] изъять земельные участки […] для муниципальных нужд», — говорится в документе. Речь идет о двух участках: один площадью 92 квадратных метра, другой — 5888. На одном из них сейчас находится часть наземной парковки у торгового центра Metro. В постановлении также указано, если правообладатель в течение 45 дней не согласится подписать соглашение, то представители мэрии пойдут в суд. Строительство новых дорог является частью стратегии по развитию района «ВИЗ-Правобережный». Она также предусматривает расширение улицы Татищева ради новой трамвайной линии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга возле ТЦ Metro на Металлургов изымут два участка, чтобы продлить улицу Юрия Исламова. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации. «В целях строительства улицы Юрия Исламова в рамках реализации муниципальной программы „Столица“ постановляю […] изъять земельные участки […] для муниципальных нужд», — говорится в документе. Речь идет о двух участках: один площадью 92 квадратных метра, другой — 5888. На одном из них сейчас находится часть наземной парковки у торгового центра Metro. В постановлении также указано, если правообладатель в течение 45 дней не согласится подписать соглашение, то представители мэрии пойдут в суд. Строительство новых дорог является частью стратегии по развитию района «ВИЗ-Правобережный». Она также предусматривает расширение улицы Татищева ради новой трамвайной линии.