Мэрия Екатеринбурга заберет участки на ВИЗе под новую улицу

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Экскурсия «Пеший путь из Центра на ВИЗ» с Полиной Ивановой. Екатеринбург, виз-бульвар
Власти планомерно реализуют масштабный проект «ВИЗ-Правобережный» Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга возле ТЦ Metro на Металлургов изымут два участка, чтобы продлить улицу Юрия Исламова. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации.

«В целях строительства улицы Юрия Исламова в рамках реализации муниципальной программы „Столица“ постановляю […] изъять земельные участки […] для муниципальных нужд», — говорится в документе. Речь идет о двух участках: один площадью 92 квадратных метра, другой — 5888. На одном из них сейчас находится часть наземной парковки у торгового центра Metro. В постановлении также указано, если правообладатель в течение 45 дней не согласится подписать соглашение, то представители мэрии пойдут в суд.

Строительство новых дорог является частью стратегии по развитию района «ВИЗ-Правобережный». Она также предусматривает расширение улицы Татищева ради новой трамвайной линии.

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга возле ТЦ Metro на Металлургов изымут два участка, чтобы продлить улицу Юрия Исламова. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации. «В целях строительства улицы Юрия Исламова в рамках реализации муниципальной программы „Столица“ постановляю […] изъять земельные участки […] для муниципальных нужд», — говорится в документе. Речь идет о двух участках: один площадью 92 квадратных метра, другой — 5888. На одном из них сейчас находится часть наземной парковки у торгового центра Metro. В постановлении также указано, если правообладатель в течение 45 дней не согласится подписать соглашение, то представители мэрии пойдут в суд. Строительство новых дорог является частью стратегии по развитию района «ВИЗ-Правобережный». Она также предусматривает расширение улицы Татищева ради новой трамвайной линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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