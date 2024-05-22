Общество Карлсон объяснил сообщения о том, что он будет вести шоу на «России 24» Карлсон назвал ложью сообщения о запуске шоу на «России 24» 22 мая 2024 в 11:15 Размер текста - 17 + Информация о работе Такера Карлсона на «России 24» нужна для шпионажа со стороны Джо Байдена Фото: Пресс-служба президента РФ Информация о назначении американского журналиста Такера Карлсона на должность ведущего на телеканале «Россия 24» была необходима для продолжения слежки за Карлсоном со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом рассказал сам журналист. «Появившаяся информация о том, что я якобы стал ведущим на „России 24“, призваны позволить администрации Байдена продолжать шпионить за мной», — передает слова Карлсона РИА Новости. Ранее на платформе «Смотрим» (ВГТРК) был опубликован выпуск шоу «Tucker» на российском телеканале «Россия 24». Это совместный проект YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «России 24». В феврале Карлсон посетил Москву, взял интервью у президента России Владимира Путина и был впечатлен красотой российской столицы. В конце апреля он побеседовал с философом Александром Дугиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Информация о назначении американского журналиста Такера Карлсона на должность ведущего на телеканале «Россия 24» была необходима для продолжения слежки за Карлсоном со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом рассказал сам журналист. «Появившаяся информация о том, что я якобы стал ведущим на „России 24“, призваны позволить администрации Байдена продолжать шпионить за мной», — передает слова Карлсона РИА Новости. Ранее на платформе «Смотрим» (ВГТРК) был опубликован выпуск шоу «Tucker» на российском телеканале «Россия 24». Это совместный проект YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «России 24». В феврале Карлсон посетил Москву, взял интервью у президента России Владимира Путина и был впечатлен красотой российской столицы. В конце апреля он побеседовал с философом Александром Дугиным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям