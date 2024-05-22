Улицы Челябинска украсят десятки тысяч цветов. Фото

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Посадка цветов на клумбах около Кинотеатра «Космос». Екатеринбург, клумба, высадка цветов, клумба с цветами, петуньи, цветы, благоустройство, посадка цветов
Около 2700 кашпо с петуниями появятся на челябинских улицах Фото:

В Челябинске на улицах города появится цветочное оформление. Вдоль дорог высадят кашпо с растениями, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Приступаем к цветочному оформлению города. В этом году на улицах Челябинска появится 2700 новых кашпо с ампельными и каскадными петуниями», — сообщили в пресс-службе.

Кашпо будут располагаться на барьерных ограждениях вдоль дорог. Всего в них будет размещено 22,5 тысячи цветов. Также растениями будут оформлять клумбы и газоны.

В Челябинске цветы будут располагаться на газонах, клумбах и вдоль дорог
В Челябинске цветы будут располагаться на газонах, клумбах и вдоль дорог
Фото:
Сейчас цветы пересаживают для дальнейшего высаживания в кашпо
Сейчас цветы пересаживают для дальнейшего высаживания в кашпо
Фото:

В кашпо будут усажены розовые петуньи
В кашпо будут усажены розовые петуньи
Фото:
Растения готовят к транспортировке в Челябинск
Растения готовят к транспортировке в Челябинск
Фото:
Ампельные и каскадные петуньи будут высажены по всему Челябинску
Ампельные и каскадные петуньи будут высажены по всему Челябинску
Фото:
На улицах города также высадят белые петуньи
На улицах города также высадят белые петуньи
Фото:

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В Челябинске на улицах города появится цветочное оформление. Вдоль дорог высадят кашпо с растениями, сообщили в пресс-службе мэрии. «Приступаем к цветочному оформлению города. В этом году на улицах Челябинска появится 2700 новых кашпо с ампельными и каскадными петуниями», — сообщили в пресс-службе. Кашпо будут располагаться на барьерных ограждениях вдоль дорог. Всего в них будет размещено 22,5 тысячи цветов. Также растениями будут оформлять клумбы и газоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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