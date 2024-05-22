Около 2700 кашпо с петуниями появятся на челябинских улицах
В Челябинске на улицах города появится цветочное оформление. Вдоль дорог высадят кашпо с растениями, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Приступаем к цветочному оформлению города. В этом году на улицах Челябинска появится 2700 новых кашпо с ампельными и каскадными петуниями», — сообщили в пресс-службе.
Кашпо будут располагаться на барьерных ограждениях вдоль дорог. Всего в них будет размещено 22,5 тысячи цветов. Также растениями будут оформлять клумбы и газоны.
В Челябинске цветы будут располагаться на газонах, клумбах и вдоль дорог
Сейчас цветы пересаживают для дальнейшего высаживания в кашпо
В кашпо будут усажены розовые петуньи
Растения готовят к транспортировке в Челябинск
Ампельные и каскадные петуньи будут высажены по всему Челябинску
На улицах города также высадят белые петуньи
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