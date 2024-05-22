Около 2700 кашпо с петуниями появятся на челябинских улицах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске на улицах города появится цветочное оформление. Вдоль дорог высадят кашпо с растениями, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Приступаем к цветочному оформлению города. В этом году на улицах Челябинска появится 2700 новых кашпо с ампельными и каскадными петуниями», — сообщили в пресс-службе.

Кашпо будут располагаться на барьерных ограждениях вдоль дорог. Всего в них будет размещено 22,5 тысячи цветов. Также растениями будут оформлять клумбы и газоны.

В Челябинске цветы будут располагаться на газонах, клумбах и вдоль дорог telegram-канал мэра Челябинска Натальи Котовой Фото:

Сейчас цветы пересаживают для дальнейшего высаживания в кашпо telegram-канал мэра Челябинска Натальи Котовой Фото:

В кашпо будут усажены розовые петуньи telegram-канал мэра Челябинска Натальи Котовой Фото:

Растения готовят к транспортировке в Челябинск telegram-канал мэра Челябинска Натальи Котовой Фото:

Ампельные и каскадные петуньи будут высажены по всему Челябинску telegram-канал мэра Челябинска Натальи Котовой Фото:

На улицах города также высадят белые петуньи telegram-канал мэра Челябинска Натальи Котовой Фото: