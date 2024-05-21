Власти ХМАО обозначили планы по капремонту школ в 2024 году

В пяти школах Ханты-Мансийского автономного округа завершат капитальный ремонт до конца 2024 года. А в ближайшие три года власти региона планируют обновить почти 20 образовательных учреждений.
«В этом году „реновируем“ в Югре сразу пять школ. Еще в 12 начнем капремонт с завершением в 2025 году и в двух — в 2026-м. Всего в ближайшие три года в регионе радикально обновим 19 учреждений образования», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
К началу нового учебного года ремонт закончат в школе №2 в Покачах и в образовательном учреждении городского поселка Куминский (Кондинский район). В октябре также намечено завершение работ в школе поселка Красноленинского (Ханты-Мансийский район), а школы в Ханты-Мансийске и Югорске отремонтируют к концу года.
«Мы впервые проводим капитальный ремонт школ полностью под контролем департамента строительства. Новую программу приняли в развитие решения президента России Владимира Путина. Соглашения о предоставлении субсидий из федеральной и окружной казны подписаны со всеми муниципалитетами, где будут проводиться капремонты. По 12 школам контракты уже заключены», — отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.
Ранее URA.RU рассказывало, какие дороги отремонтируют в крупных городах ХМАО. Реконструкция улично-дорожной сети запланирована в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.
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