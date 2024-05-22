В ХМАО полиция задержала мигрантов-нелегалов за незаконное пересечение границы

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники задержали двух мигрантов-нелегалов, незаконно прибывших в страну. Сейчас ими занимаются сотрудники ФСБ, — сообщили URA.RU в окружном управлении МВД.
«Выявлен 31-летний житель ближнего зарубежья, в отношении которого в 2017 году был установлен запрет на въезд в РФ сроком на 5 лет. Однако в 2018 году он получил паспорт с измененными данными, по которому снова въехал на территорию РФ, заведомо зная, что это ему запрещено. Другой иностранный гражданин 1992 года рождения, обратился за оказанием государственных услуг. В ходе проверки документов было установлено, что мужчина сменил установочные данные. Также в отношении его был установлен запрет на въезд в РФ», — сообщили в ведомстве.
Мужчин подозревают в незаконном пересечении границы Российской Федерации. «Материалы доследственной проверки направлены в ФСБ России по Курганской и Тюменской областям для рассмотрения и принятия процессуального решения», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году из ХМАО было депортировано 156 нелегалов. Выявлено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства.
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