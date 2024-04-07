Полиция ХМАО назвала число мигрантов, которых депортировали в 2024 году

В 2024 году из ХМАО были депортированы 156 нелегальных мигрантов

08 апреля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

В ходе проверок было выявлено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО за два месяца 2024 года решением судов были депортированы 156 нелегальных мигрантов. Об этом рассказал замначальника УМВД Александр Глущенко на заседании Совета ведомства, передает журналист URA.RU. «[В 2024 году] в ходе проверок было выявлено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. Суды выдворили 156 нелегалов», — рассказал Александр Глущенко. С начала года в ХМАО на миграционный учет было поставлено более 21 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Снято с учета около 14 тысяч. Всего в настоящий момент на учете стоят почти 85,5 тысячи иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Казахстана и Китая. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция задержала мигрантов, поменявших имена для пересечения границы. Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО за два месяца 2024 года решением судов были депортированы 156 нелегальных мигрантов. Об этом рассказал замначальника УМВД Александр Глущенко на заседании Совета ведомства, передает журналист URA.RU. «[В 2024 году] в ходе проверок было выявлено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. Суды выдворили 156 нелегалов», — рассказал Александр Глущенко. С начала года в ХМАО на миграционный учет было поставлено более 21 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Снято с учета около 14 тысяч. Всего в настоящий момент на учете стоят почти 85,5 тысячи иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Казахстана и Китая. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция задержала мигрантов, поменявших имена для пересечения границы. Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ.