07 апреля 2024
06 апреля 2024

Полиция ХМАО назвала число мигрантов, которых депортировали в 2024 году

В 2024 году из ХМАО были депортированы 156 нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе проверок было выявлено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства Фото:

В ХМАО за два месяца 2024 года решением судов были депортированы 156 нелегальных мигрантов. Об этом рассказал замначальника УМВД Александр Глущенко на заседании Совета ведомства, передает журналист URA.RU.

«[В 2024 году] в ходе проверок было выявлено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. Суды выдворили 156 нелегалов», — рассказал Александр Глущенко.

С начала года в ХМАО на миграционный учет было поставлено более 21 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Снято с учета около 14 тысяч. Всего в настоящий момент на учете стоят почти 85,5 тысячи иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Казахстана и Китая.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция задержала мигрантов, поменявших имена для пересечения границы. Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ.

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В ХМАО за два месяца 2024 года решением судов были депортированы 156 нелегальных мигрантов. Об этом рассказал замначальника УМВД Александр Глущенко на заседании Совета ведомства, передает журналист URA.RU. «[В 2024 году] в ходе проверок было выявлено более 1,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. Суды выдворили 156 нелегалов», — рассказал Александр Глущенко. С начала года в ХМАО на миграционный учет было поставлено более 21 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Снято с учета около 14 тысяч. Всего в настоящий момент на учете стоят почти 85,5 тысячи иностранцев. В основном это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Казахстана и Китая. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция задержала мигрантов, поменявших имена для пересечения границы. Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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