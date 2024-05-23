В Перми закрывается один из первых грузинских ресторанов

В Перми закрывают грузинский ресторан «Никала Пиросмани», который расположен на улице Белинского, 31. Об этом сказано в социальных сетях заведения.
«Мы вынуждены сообщить о том, что наш ресторан „Никала Пиросмани“ на улице Белинского, 31 прекращается свою работу 31 мая 2024 года. Наше помещение продали под другой вид деятельности», — сказано в сообщении.
В ресторане уточнили, что заведение по этому адресу работало четыре года. При этом другие три ресторана сети продолжат принимать гостей. Сеть «Никала Пиросмани» открылось в Перми 18 лет назад. Входящие в нее рестораны стали одними из первых, кто предложил горожанам попробовать блюда грузинской кухни. Заведения названы в честь известного на весь мир грузинского художника.
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