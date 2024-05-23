23 мая 2024

В Перми закрывается один из первых грузинских ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан работает до 31 мая
Ресторан работает до 31 мая Фото:

В Перми закрывают грузинский ресторан «Никала Пиросмани», который расположен на улице Белинского, 31. Об этом сказано в социальных сетях заведения.

«Мы вынуждены сообщить о том, что наш ресторан „Никала Пиросмани“ на улице Белинского, 31 прекращается свою работу 31 мая 2024 года. Наше помещение продали под другой вид деятельности», — сказано в сообщении.

В ресторане уточнили, что заведение по этому адресу работало четыре года. При этом другие три ресторана сети продолжат принимать гостей. Сеть «Никала Пиросмани» открылось в Перми 18 лет назад. Входящие в нее рестораны стали одними из первых, кто предложил горожанам попробовать блюда грузинской кухни. Заведения названы в честь известного на весь мир грузинского художника.

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В Перми закрывают грузинский ресторан «Никала Пиросмани», который расположен на улице Белинского, 31. Об этом сказано в социальных сетях заведения. «Мы вынуждены сообщить о том, что наш ресторан „Никала Пиросмани“ на улице Белинского, 31 прекращается свою работу 31 мая 2024 года. Наше помещение продали под другой вид деятельности», — сказано в сообщении. В ресторане уточнили, что заведение по этому адресу работало четыре года. При этом другие три ресторана сети продолжат принимать гостей. Сеть «Никала Пиросмани» открылось в Перми 18 лет назад. Входящие в нее рестораны стали одними из первых, кто предложил горожанам попробовать блюда грузинской кухни. Заведения названы в честь известного на весь мир грузинского художника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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