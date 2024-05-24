Межведомственная комиссия проверит летние лагеря Нижневартовского района

В Нижневартовском районе (ХМАО) межведомственная комиссия начала проверку детских летних лагерей. Она пройдена уже в 20 учрежденьях, сообщили в мэрии муниципалитета.
«Детские летние лагеря Нижневартовского района проверяют на готовность к приему детей. Уже 20 прошли проверку межведомственной комиссии. … При этом контроль по организации питания и обеспечению безопасности будет проходить в течение всех смен», — написано в telegram-канале ведомства.
В состав комиссии вошли специалисты управления образования, пожарного надзора и Роспотребнадзора. На территории района будет работать 31 лагерь и 14 дворовых клубов, открытых на базе учреждений образования и культуры. Это обеспечит досуг примерно двум тысячам детей.
Также более трех тысяч ребят подготовят развивающие, тематические и интеллектуальные мероприятия в домах культуры, библиотеках и на спортивных площадках. Всего Нижневартовский район обеспечит местами отдыха 5 648 детей и подростков, 120 из них — на юге Тюменской области.
Родители югорских школьников подняли панику из-за затопления детского оздоровительного лагеря в Ишиме. Жители ХМАО переживают, что летний отдых детей может сорваться.
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