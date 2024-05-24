24 мая 2024

Межведомственная комиссия проверит летние лагеря Нижневартовского района

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе ХМАО 20 детских лагерей прошли проверку межведомственной комиссии
В Нижневартовском районе ХМАО 20 детских лагерей прошли проверку межведомственной комиссии Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) межведомственная комиссия начала проверку детских летних лагерей. Она пройдена уже в 20 учрежденьях, сообщили в мэрии муниципалитета.

«Детские летние лагеря Нижневартовского района проверяют на готовность к приему детей. Уже 20 прошли проверку межведомственной комиссии. … При этом контроль по организации питания и обеспечению безопасности будет проходить в течение всех смен», — написано в telegram-канале ведомства.

В состав комиссии вошли специалисты управления образования, пожарного надзора и Роспотребнадзора. На территории района будет работать 31 лагерь и 14 дворовых клубов, открытых на базе учреждений образования и культуры. Это обеспечит досуг примерно двум тысячам детей.

Также более трех тысяч ребят подготовят развивающие, тематические и интеллектуальные мероприятия в домах культуры, библиотеках и на спортивных площадках. Всего Нижневартовский район обеспечит местами отдыха 5 648 детей и подростков, 120 из них — на юге Тюменской области.

Родители югорских школьников подняли панику из-за затопления детского оздоровительного лагеря в Ишиме. Жители ХМАО переживают, что летний отдых детей может сорваться.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) межведомственная комиссия начала проверку детских летних лагерей. Она пройдена уже в 20 учрежденьях, сообщили в мэрии муниципалитета. «Детские летние лагеря Нижневартовского района проверяют на готовность к приему детей. Уже 20 прошли проверку межведомственной комиссии. … При этом контроль по организации питания и обеспечению безопасности будет проходить в течение всех смен», — написано в telegram-канале ведомства. В состав комиссии вошли специалисты управления образования, пожарного надзора и Роспотребнадзора. На территории района будет работать 31 лагерь и 14 дворовых клубов, открытых на базе учреждений образования и культуры. Это обеспечит досуг примерно двум тысячам детей. Также более трех тысяч ребят подготовят развивающие, тематические и интеллектуальные мероприятия в домах культуры, библиотеках и на спортивных площадках. Всего Нижневартовский район обеспечит местами отдыха 5 648 детей и подростков, 120 из них — на юге Тюменской области. Родители югорских школьников подняли панику из-за затопления детского оздоровительного лагеря в Ишиме. Жители ХМАО переживают, что летний отдых детей может сорваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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