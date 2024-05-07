Родители из ХМАО боятся отправлять детей в затопленный лагерь в Ишиме

07 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Родители школьников из ХМАО беспокоятся из-за возможной отмены смен в лагере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Родители югорских школьников подняли панику из-за затопления детского оздоровительного лагеря в Ишиме. Жители ХМАО переживают, что летний отдых детей может сорваться. Об этом с URA.RU поделилась обеспокоенная родительница. «Мой ребенок получил путевку в лагерь „Дружба“ в Ишиме и должен был отправиться туда уже в первую смену в конце мая. Но оттуда пришли новости о затоплении, и теперь мы не знаем, будет ли работать лагерь. Все понимают, что это стихия и она непредсказуема. Руководство лагеря на связи, но говорят, что информация появится только 14 мая», — рассказала журналисту URA.RU женщина. В родительском чате лагеря пишут о том, что на данный момент подъезда к лагерю нет, а потому оценить масштабы затопления проблематично. В администрации «Дружбы» с корреспондентом агентства отказались разговаривать, однако на сайте лагеря подтвердили факт частичного затопления территории и высказали уверенность в том, что летние каникулярные смены начнутся вовремя. «Сейчас с нетерпением ждем, когда уровень воды отступит, чтобы начать восстановительные работы», — сообщили на сайте лагеря. Источник, знакомый с ситуацией, в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что все муниципалитеты Югры, отправляющие школьников в лагерь «Дружба» ждут информации от контролирующих инстанций. Об их решении станет известно в период с 14 до 17 мая. «Известно, что вода из лагеря уходит. Что будет дальше — пока неизвестно», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало о том, что уровень воды в реках Тюменской области побил рекорд 2017 года. Из зон затопления эвакуировали 6,5 тысячи человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители югорских школьников подняли панику из-за затопления детского оздоровительного лагеря в Ишиме. Жители ХМАО переживают, что летний отдых детей может сорваться. Об этом с URA.RU поделилась обеспокоенная родительница. «Мой ребенок получил путевку в лагерь „Дружба“ в Ишиме и должен был отправиться туда уже в первую смену в конце мая. Но оттуда пришли новости о затоплении, и теперь мы не знаем, будет ли работать лагерь. Все понимают, что это стихия и она непредсказуема. Руководство лагеря на связи, но говорят, что информация появится только 14 мая», — рассказала журналисту URA.RU женщина. В родительском чате лагеря пишут о том, что на данный момент подъезда к лагерю нет, а потому оценить масштабы затопления проблематично. В администрации «Дружбы» с корреспондентом агентства отказались разговаривать, однако на сайте лагеря подтвердили факт частичного затопления территории и высказали уверенность в том, что летние каникулярные смены начнутся вовремя. «Сейчас с нетерпением ждем, когда уровень воды отступит, чтобы начать восстановительные работы», — сообщили на сайте лагеря. Источник, знакомый с ситуацией, в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что все муниципалитеты Югры, отправляющие школьников в лагерь «Дружба» ждут информации от контролирующих инстанций. Об их решении станет известно в период с 14 до 17 мая. «Известно, что вода из лагеря уходит. Что будет дальше — пока неизвестно», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало о том, что уровень воды в реках Тюменской области побил рекорд 2017 года. Из зон затопления эвакуировали 6,5 тысячи человек.