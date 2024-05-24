У жителей ХМАО возрос интерес к мессенджерам

Жители ХМАО, по итогам первого квартала 2024 года стали активнее пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp. Также их часто используют для голосовых вызовов, сообщили URA.RU аналитики Yota и пресс-службы МегаФона.
«Любимыми онлайн-сервисами у жителей региона стали Telegram и WhatsApp — именно на эти мессенджеры в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет. … Все чаще абоненты предпочитают использовать мессенджеры и для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%», — рассказали эксперты.
Они отмечают, что люди в возрасте от 14 до 27 лет более склонны к выбору Telegram, а абоненты от 45 лет активнее используют WhatsApp. Также в топ-5 популярных онлайн-сервисов у югорчан входят социальная сеть «ВКонтакте», видеохостинг Youtube и вновь набирающий популярность TikTok.
В июле 2023 года значительный рост интереса возник именно к Telegram. Тогда югорчане массово отказывались от WhatsApp и Viber в его пользу. При этом почти 70% всего трафика приходилось на аудио- и видеозвонки.
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