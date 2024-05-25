25 мая 2024

Пьяный таксист на элитной иномарке устроил ДТП в Екатеринбурге и сбежал. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сбежал с места ДТП (архивное фото)
Водитель сбежал с места ДТП (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Академика Парина пьяный таксист на «Мерседесе» врезался в столб и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы.

«На Академика Парина не слабо так „Мерседес“ размотался… Говорят, что пьяный таксист вез. Водитель убежал», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В ОГИБДД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Автомашина эвакуирована на специализированную стоянку», — добавили в ведомстве. 

ДТП произошло на улице Академика Парина
ДТП произошло на улице Академика Парина
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Академика Парина пьяный таксист на «Мерседесе» врезался в столб и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы. «На Академика Парина не слабо так „Мерседес“ размотался… Говорят, что пьяный таксист вез. Водитель убежал», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург». В ОГИБДД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Автомашина эвакуирована на специализированную стоянку», — добавили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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