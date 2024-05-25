Водитель сбежал с места ДТП (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Академика Парина пьяный таксист на «Мерседесе» врезался в столб и сбежал с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы.
«На Академика Парина не слабо так „Мерседес“ размотался… Говорят, что пьяный таксист вез. Водитель убежал», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В ОГИБДД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Автомашина эвакуирована на специализированную стоянку», — добавили в ведомстве.
ДТП произошло на улице Академика Парина
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