Челябинец забил приятеля ногами до смерти

В поселке Тургояк в Миассе Челябинской области 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил односельчанина. Как сообщили URA.RU в следственном управлении СК РФ по Челябинской области, уголовное дело передано в суд.
«По версии следствия, 13 марта 2024 года в доме на улице Ленина в поселке Тургояк Челябинской области между односельчанами во время распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый нанес 51-летнему потерпевшему удары руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела, из-за которых тот скончался на месте происшествия», — пояснили в ведомстве.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по части 111 УК РФ после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.
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