25 мая 2024
24 мая 2024

Челябинец забил приятеля ногами до смерти

Жителя Миасса будут судить за убийство собутыльника
© Служба новостей «URA.RU»
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Забившего до смерти своего приятеля мужчину будут судить в Миассе Фото:

В поселке Тургояк в Миассе Челябинской области 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил односельчанина. Как сообщили URA.RU в следственном управлении СК РФ по Челябинской области, уголовное дело передано в суд.

«По версии следствия, 13 марта 2024 года в доме на улице Ленина в поселке Тургояк Челябинской области между односельчанами во время распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый нанес 51-летнему потерпевшему удары руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела, из-за которых тот скончался на месте происшествия», — пояснили в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по части 111 УК РФ после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

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В поселке Тургояк в Миассе Челябинской области 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил односельчанина. Как сообщили URA.RU в следственном управлении СК РФ по Челябинской области, уголовное дело передано в суд. «По версии следствия, 13 марта 2024 года в доме на улице Ленина в поселке Тургояк Челябинской области между односельчанами во время распития спиртного произошел конфликт. Обвиняемый нанес 51-летнему потерпевшему удары руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела, из-за которых тот скончался на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по части 111 УК РФ после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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