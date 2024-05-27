Челябинские таможенники проверяют поставки узбекских черешни, слив и абрикосов. Фоторепортаж

В Челябинскую область завезли 15 партий черешни, абрикосов и слив из Узбекистана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможня фрукты. Челябинск
Таможенники и Россельхознадзор показали, как проверяют импортные плоды Фото:

В Челябинскую область 27 мая завезли 15 партий черешни и слив из Узбекистана. После удачного прохождения лабораторных испытаний плоды направят на продажу, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня на склад временного хранения поступило порядка 15 партий. Они находятся в зоне таможенного контроля, следующая процедура — отбор проб продукции на проведение фитосанитарного контроля Россельхознадзором. После всех процедур перевозчику выдается разрешение для решения о выпуске товаров», — сообщил начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских.

После досмотра фур таможенниками на место прибыли представители Уральского Россельхознадзора. Специалисты досмотрели партии на визуальные дефекты и отобрали пробы для лабораторных испытаний. Как сообщили специалисты, сезон завоза черешни и абрикосов начался порядка одной — двух недель назад. Сливы впервые завезли 27 мая, а вскоре также должны начаться массовые поставки персиков и нектаринов.

Таможня фрукты. Челябинск
Партия, поступившая в Челябинскую область, прошла таможенный контроль
Фото:
Таможня фрукты. Челябинск
Специалисты Россельхознадзора визуально досмотрели плоды и отобрали пробы для лаборатории
Фото:
Таможня фрукты. Челябинск
В регион поступили партии слив, абрикосов и черешни
Фото:
Таможня фрукты. Челябинск
У перевозчика приняли заявление на проведение лабораторных испытаний партий
Фото:
Таможня фрукты. Челябинск
После лабораторных проверок будет принято решение о дальнейшей судьбе партии
Фото:
Таможня фрукты. Челябинск
В Челябинскую область начались сезонные поставки черешни, абрикосов и слив, в скором времени ожидаются персики и нектарины
Фото:
Таможня фрукты. Челябинск
Партии на временный склад хранения завезли из Узбекистана
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область 27 мая завезли 15 партий черешни и слив из Узбекистана. После удачного прохождения лабораторных испытаний плоды направят на продажу, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня на склад временного хранения поступило порядка 15 партий. Они находятся в зоне таможенного контроля, следующая процедура — отбор проб продукции на проведение фитосанитарного контроля Россельхознадзором. После всех процедур перевозчику выдается разрешение для решения о выпуске товаров», — сообщил начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских. После досмотра фур таможенниками на место прибыли представители Уральского Россельхознадзора. Специалисты досмотрели партии на визуальные дефекты и отобрали пробы для лабораторных испытаний. Как сообщили специалисты, сезон завоза черешни и абрикосов начался порядка одной — двух недель назад. Сливы впервые завезли 27 мая, а вскоре также должны начаться массовые поставки персиков и нектаринов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...