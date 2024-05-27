В Челябинскую область 27 мая завезли 15 партий черешни и слив из Узбекистана. После удачного прохождения лабораторных испытаний плоды направят на продажу, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня на склад временного хранения поступило порядка 15 партий. Они находятся в зоне таможенного контроля, следующая процедура — отбор проб продукции на проведение фитосанитарного контроля Россельхознадзором. После всех процедур перевозчику выдается разрешение для решения о выпуске товаров», — сообщил начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских.
После досмотра фур таможенниками на место прибыли представители Уральского Россельхознадзора. Специалисты досмотрели партии на визуальные дефекты и отобрали пробы для лабораторных испытаний. Как сообщили специалисты, сезон завоза черешни и абрикосов начался порядка одной — двух недель назад. Сливы впервые завезли 27 мая, а вскоре также должны начаться массовые поставки персиков и нектаринов.
Партия, поступившая в Челябинскую область, прошла таможенный контроль
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В Челябинскую область 27 мая завезли 15 партий черешни и слив из Узбекистана. После удачного прохождения лабораторных испытаний плоды направят на продажу, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня на склад временного хранения поступило порядка 15 партий. Они находятся в зоне таможенного контроля, следующая процедура — отбор проб продукции на проведение фитосанитарного контроля Россельхознадзором. После всех процедур перевозчику выдается разрешение для решения о выпуске товаров», — сообщил начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских. После досмотра фур таможенниками на место прибыли представители Уральского Россельхознадзора. Специалисты досмотрели партии на визуальные дефекты и отобрали пробы для лабораторных испытаний. Как сообщили специалисты, сезон завоза черешни и абрикосов начался порядка одной — двух недель назад. Сливы впервые завезли 27 мая, а вскоре также должны начаться массовые поставки персиков и нектаринов.