Челябинские таможенники проверяют поставки узбекских черешни, слив и абрикосов. Фоторепортаж

В Челябинскую область завезли 15 партий черешни, абрикосов и слив из Узбекистана

27 мая 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Таможенники и Россельхознадзор показали, как проверяют импортные плоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область 27 мая завезли 15 партий черешни и слив из Узбекистана. После удачного прохождения лабораторных испытаний плоды направят на продажу, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня на склад временного хранения поступило порядка 15 партий. Они находятся в зоне таможенного контроля, следующая процедура — отбор проб продукции на проведение фитосанитарного контроля Россельхознадзором. После всех процедур перевозчику выдается разрешение для решения о выпуске товаров», — сообщил начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских. После досмотра фур таможенниками на место прибыли представители Уральского Россельхознадзора. Специалисты досмотрели партии на визуальные дефекты и отобрали пробы для лабораторных испытаний. Как сообщили специалисты, сезон завоза черешни и абрикосов начался порядка одной — двух недель назад. Сливы впервые завезли 27 мая, а вскоре также должны начаться массовые поставки персиков и нектаринов. Партия, поступившая в Челябинскую область, прошла таможенный контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты Россельхознадзора визуально досмотрели плоды и отобрали пробы для лаборатории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В регион поступили партии слив, абрикосов и черешни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У перевозчика приняли заявление на проведение лабораторных испытаний партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После лабораторных проверок будет принято решение о дальнейшей судьбе партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область начались сезонные поставки черешни, абрикосов и слив, в скором времени ожидаются персики и нектарины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партии на временный склад хранения завезли из Узбекистана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область 27 мая завезли 15 партий черешни и слив из Узбекистана. После удачного прохождения лабораторных испытаний плоды направят на продажу, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня на склад временного хранения поступило порядка 15 партий. Они находятся в зоне таможенного контроля, следующая процедура — отбор проб продукции на проведение фитосанитарного контроля Россельхознадзором. После всех процедур перевозчику выдается разрешение для решения о выпуске товаров», — сообщил начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских. После досмотра фур таможенниками на место прибыли представители Уральского Россельхознадзора. Специалисты досмотрели партии на визуальные дефекты и отобрали пробы для лабораторных испытаний. Как сообщили специалисты, сезон завоза черешни и абрикосов начался порядка одной — двух недель назад. Сливы впервые завезли 27 мая, а вскоре также должны начаться массовые поставки персиков и нектаринов.