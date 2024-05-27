ЦБ обновит требования к российским банкам

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, табличка, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ может получить полномочия по требованию от банков прекращения владения долями в зарубежных компаниях Фото:

Центральный Банк России может получить полномочия требовать от банков с универсальной лицензией прекращения владения долями в зарубежных компаниях и закрытия за рубежом своих филиалов или представительств. Это следует из проекта изменений в закон «О банках и банковской деятельности», подготовленного Минфином России.

«Это позволит Банку России оперативно реагировать на ситуации, при которых иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка с универсальной лицензией», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Информацию передает «Интерфакс».

Регулятор сможет вмешиваться, если будут выявлены нарушения при получении разрешений, недостатки в управлении иностранными дочерними компаниями или препятствия для контроля за иностранными активами. Также предусмотрены меры для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций, касающиеся участия в капитале операторов систем передачи финансовых сообщений.

Текущий порядок требует от банков с универсальной лицензией получения разрешения ЦБ для создания иностранных «дочек» и открытия филиалов за рубежом, а также уведомления о начале работы представительств. Законопроект предлагает уточнить требования и ввести «пакетный» подход для снижения административной нагрузки на банки. Ожидается, что новые нормы начнут действовать через год после принятия законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в указ, который позволяет проводить сделки с долями иностранцев в российских компаниях. Так, иностранные лица, принадлежащие к категории недружественных, не могут передавать свои доли в доверительное управление управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) без специального разрешения от главы РФ.

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Центральный Банк России может получить полномочия требовать от банков с универсальной лицензией прекращения владения долями в зарубежных компаниях и закрытия за рубежом своих филиалов или представительств. Это следует из проекта изменений в закон «О банках и банковской деятельности», подготовленного Минфином России. «Это позволит Банку России оперативно реагировать на ситуации, при которых иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка с универсальной лицензией», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Информацию передает «Интерфакс». Регулятор сможет вмешиваться, если будут выявлены нарушения при получении разрешений, недостатки в управлении иностранными дочерними компаниями или препятствия для контроля за иностранными активами. Также предусмотрены меры для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций, касающиеся участия в капитале операторов систем передачи финансовых сообщений. Текущий порядок требует от банков с универсальной лицензией получения разрешения ЦБ для создания иностранных «дочек» и открытия филиалов за рубежом, а также уведомления о начале работы представительств. Законопроект предлагает уточнить требования и ввести «пакетный» подход для снижения административной нагрузки на банки. Ожидается, что новые нормы начнут действовать через год после принятия законопроекта. Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в указ, который позволяет проводить сделки с долями иностранцев в российских компаниях. Так, иностранные лица, принадлежащие к категории недружественных, не могут передавать свои доли в доверительное управление управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) без специального разрешения от главы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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