ЦБ обновит требования к российским банкам

27 мая 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ может получить полномочия по требованию от банков прекращения владения долями в зарубежных компаниях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России может получить полномочия требовать от банков с универсальной лицензией прекращения владения долями в зарубежных компаниях и закрытия за рубежом своих филиалов или представительств. Это следует из проекта изменений в закон «О банках и банковской деятельности», подготовленного Минфином России. «Это позволит Банку России оперативно реагировать на ситуации, при которых иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка с универсальной лицензией», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Информацию передает «Интерфакс». Регулятор сможет вмешиваться, если будут выявлены нарушения при получении разрешений, недостатки в управлении иностранными дочерними компаниями или препятствия для контроля за иностранными активами. Также предусмотрены меры для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций, касающиеся участия в капитале операторов систем передачи финансовых сообщений. Текущий порядок требует от банков с универсальной лицензией получения разрешения ЦБ для создания иностранных «дочек» и открытия филиалов за рубежом, а также уведомления о начале работы представительств. Законопроект предлагает уточнить требования и ввести «пакетный» подход для снижения административной нагрузки на банки. Ожидается, что новые нормы начнут действовать через год после принятия законопроекта. Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в указ, который позволяет проводить сделки с долями иностранцев в российских компаниях. Так, иностранные лица, принадлежащие к категории недружественных, не могут передавать свои доли в доверительное управление управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) без специального разрешения от главы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России может получить полномочия требовать от банков с универсальной лицензией прекращения владения долями в зарубежных компаниях и закрытия за рубежом своих филиалов или представительств. Это следует из проекта изменений в закон «О банках и банковской деятельности», подготовленного Минфином России. «Это позволит Банку России оперативно реагировать на ситуации, при которых иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка с универсальной лицензией», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Информацию передает «Интерфакс». Регулятор сможет вмешиваться, если будут выявлены нарушения при получении разрешений, недостатки в управлении иностранными дочерними компаниями или препятствия для контроля за иностранными активами. Также предусмотрены меры для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций, касающиеся участия в капитале операторов систем передачи финансовых сообщений. Текущий порядок требует от банков с универсальной лицензией получения разрешения ЦБ для создания иностранных «дочек» и открытия филиалов за рубежом, а также уведомления о начале работы представительств. Законопроект предлагает уточнить требования и ввести «пакетный» подход для снижения административной нагрузки на банки. Ожидается, что новые нормы начнут действовать через год после принятия законопроекта. Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в указ, который позволяет проводить сделки с долями иностранцев в российских компаниях. Так, иностранные лица, принадлежащие к категории недружественных, не могут передавать свои доли в доверительное управление управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) без специального разрешения от главы РФ.