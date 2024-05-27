В Магнитогорске «охота на зайцев» приводит к транспортному коллапсу

В Магнитогорске безбилетники становятся причиной транспортного коллапса

28 мая 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске выявление безбилетных пассажиров приводит к остановке трамвайного движения, что становится причиной транспортного коллапса и массовых опозданий пассажиров. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе мэрии. «Контролер „Маггортранс“ ежедневно проводит проверку оплаты пассажирами проезда. В случае выявления нарушений специалист вправе потребовать от пассажиров документ, удостоверяющий личность, или данные для составления протокола о нарушении, а также фиксировать нарушение путем опроса очевидцев. Пока происходит разбирательство, движение трамваев останавливается на всей линии, что приводит к нарушению графика движения и негативно сказывается на планах сотен пассажиров», — сообщили в пресс-службе. В случае отказа от оплаты за проезд, на безбилетника составляется протокол об административном правонарушении, предусматривающий штраф в размере 2500 рублей, а при повторном нарушении до пяти тысяч рублей. При этом стоимость проезда в муниципальном транспорте Магнитогорска сравнительно невелика и составляет 30 рублей. В мэрии добавили, что качество трамвайного и автобусного парка является одним из самых высоких в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске выявление безбилетных пассажиров приводит к остановке трамвайного движения, что становится причиной транспортного коллапса и массовых опозданий пассажиров. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе мэрии. «Контролер „Маггортранс“ ежедневно проводит проверку оплаты пассажирами проезда. В случае выявления нарушений специалист вправе потребовать от пассажиров документ, удостоверяющий личность, или данные для составления протокола о нарушении, а также фиксировать нарушение путем опроса очевидцев. Пока происходит разбирательство, движение трамваев останавливается на всей линии, что приводит к нарушению графика движения и негативно сказывается на планах сотен пассажиров», — сообщили в пресс-службе. В случае отказа от оплаты за проезд, на безбилетника составляется протокол об административном правонарушении, предусматривающий штраф в размере 2500 рублей, а при повторном нарушении до пяти тысяч рублей. При этом стоимость проезда в муниципальном транспорте Магнитогорска сравнительно невелика и составляет 30 рублей. В мэрии добавили, что качество трамвайного и автобусного парка является одним из самых высоких в стране.