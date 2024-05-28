Автомобилисты ХМАО стали массово ставить на машины китайские запчасти

Владельцы автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе стали чаще устанавливать на свои машины китайские запчасти вместо оригинальных. Об этом URA.RU рассказал владелец автосервиса Максим Соловьев, объясняя выбор низкой ценой китайских комплектующих.
«Сейчас все запчасти на рынке есть и какого-то особого дефицита не наблюдается. В ходу как оригинальные детали, например, европейского производства, так и китайские запчасти. Последние, кстати, уже начали лидировать по спросу. Клиенты начинают чаще ориентироваться на них. Вопрос качества, в любом случае есть, просто все упирается в деньги», — рассказывает журналисту агентства предприниматель.
А вот сроки поставки деталей в югорские автосервисы в большинстве случаев сейчас не зависят от страны производителя. «Крупные поставщики есть как в нашем регионе, так и в соседних. Грубо говоря, в сервисы запчасти приходят где-то за три дня. Логистика уже хорошо налажена», — добавляет Соловьев.
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