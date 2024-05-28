28 мая 2024

Тысячи пермяков вернули деньги за лечение через налоговый вычет

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Пермяки возвращают деньги за лечение и обучение с помощью налогового вычета (архивное фото) Фото:

За первые четыре месяца 2024 года десятки тысяч жителей Прикамья оформили себе налоговый вычет и вернули в семейный бюджет деньги, потраченные на платное лечение. Об этом сообщили представители пресс-службы УФНС России по Пермскому краю.

«В первом квартале налоговый вычет оформили 34 тысячи пермяков. Из них 62% жителей получили налоговый вычет на медицину, 25% на обучение детей. Остальные обратившиеся в налоговую службу оформили вычет на страхование, оплату спортивных услуг и покупку медикаментов», — передает РБК-Пермь со ссылкой на данные налоговиков.

По данным издания, общая сумма налогового вычета для пермяков достигла суммы 3,5 млрд рублей за 2023 год. Всего за этой услугой к ФНС обратились свыше 87 тысяч жителей края.

Чаще всего в Прикамье налоговый вычет от государства оформляют женщины — 55%. А вот среди мужчин таковых оказалось лишь 37%. Организаторы соцопроса выяснили, что чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ. Не знают о праве на налоговый вычет 24% горожан моложе 34 лет.

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За первые четыре месяца 2024 года десятки тысяч жителей Прикамья оформили себе налоговый вычет и вернули в семейный бюджет деньги, потраченные на платное лечение. Об этом сообщили представители пресс-службы УФНС России по Пермскому краю. «В первом квартале налоговый вычет оформили 34 тысячи пермяков. Из них 62% жителей получили налоговый вычет на медицину, 25% на обучение детей. Остальные обратившиеся в налоговую службу оформили вычет на страхование, оплату спортивных услуг и покупку медикаментов», — передает РБК-Пермь со ссылкой на данные налоговиков. По данным издания, общая сумма налогового вычета для пермяков достигла суммы 3,5 млрд рублей за 2023 год. Всего за этой услугой к ФНС обратились свыше 87 тысяч жителей края. Чаще всего в Прикамье налоговый вычет от государства оформляют женщины — 55%. А вот среди мужчин таковых оказалось лишь 37%. Организаторы соцопроса выяснили, что чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ. Не знают о праве на налоговый вычет 24% горожан моложе 34 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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