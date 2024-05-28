Тысячи пермяков вернули деньги за лечение через налоговый вычет

29 мая 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Пермяки возвращают деньги за лечение и обучение с помощью налогового вычета (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За первые четыре месяца 2024 года десятки тысяч жителей Прикамья оформили себе налоговый вычет и вернули в семейный бюджет деньги, потраченные на платное лечение. Об этом сообщили представители пресс-службы УФНС России по Пермскому краю. «В первом квартале налоговый вычет оформили 34 тысячи пермяков. Из них 62% жителей получили налоговый вычет на медицину, 25% на обучение детей. Остальные обратившиеся в налоговую службу оформили вычет на страхование, оплату спортивных услуг и покупку медикаментов», — передает РБК-Пермь со ссылкой на данные налоговиков. По данным издания, общая сумма налогового вычета для пермяков достигла суммы 3,5 млрд рублей за 2023 год. Всего за этой услугой к ФНС обратились свыше 87 тысяч жителей края. Чаще всего в Прикамье налоговый вычет от государства оформляют женщины — 55%. А вот среди мужчин таковых оказалось лишь 37%. Организаторы соцопроса выяснили, что чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ. Не знают о праве на налоговый вычет 24% горожан моложе 34 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые четыре месяца 2024 года десятки тысяч жителей Прикамья оформили себе налоговый вычет и вернули в семейный бюджет деньги, потраченные на платное лечение. Об этом сообщили представители пресс-службы УФНС России по Пермскому краю. «В первом квартале налоговый вычет оформили 34 тысячи пермяков. Из них 62% жителей получили налоговый вычет на медицину, 25% на обучение детей. Остальные обратившиеся в налоговую службу оформили вычет на страхование, оплату спортивных услуг и покупку медикаментов», — передает РБК-Пермь со ссылкой на данные налоговиков. По данным издания, общая сумма налогового вычета для пермяков достигла суммы 3,5 млрд рублей за 2023 год. Всего за этой услугой к ФНС обратились свыше 87 тысяч жителей края. Чаще всего в Прикамье налоговый вычет от государства оформляют женщины — 55%. А вот среди мужчин таковых оказалось лишь 37%. Организаторы соцопроса выяснили, что чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ. Не знают о праве на налоговый вычет 24% горожан моложе 34 лет.