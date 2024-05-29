Украинский военный в приватном разговоре признался, что он и его сослуживцы готовы вместе с Россией штурмовать Киев, лишь бы конфликт скорее завершился. Его в этот момент незаметно снимали на видео представители пророссийского подполья.
«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», — сказал военнослужащий ВСУ во время разговора в поезде с гражданскими. Соответствующее видео опубликовали журналисты РИА Новости. Он также рассказал, что украинское командование не дает солдатам забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсацию родным погибших.
Ранее украинские военнопленные солдаты в разговоре с российскими бойцами неоднократно неодобрительно высказывались в адрес своего командования. Они обвиняли их в обмане, а также в том, что командование не ценит жизни своих подчиненных.
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