Боец ВСУ: была бы моя воля, я бы с русскими на Киев пошел. Видео

Подполье уличило солдата ВСУ в желании пойти против Киева с русскими
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ВСУ хотят пойти против Киева вместе с русскими, отмечает подполье
ВСУ хотят пойти против Киева вместе с русскими, отмечает подполье Фото:

Украинский военный в приватном разговоре признался, что он и его сослуживцы готовы вместе с Россией штурмовать Киев, лишь бы конфликт скорее завершился. Его в этот момент незаметно снимали на видео представители пророссийского подполья.

«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», — сказал военнослужащий ВСУ во время разговора в поезде с гражданскими. Соответствующее видео опубликовали журналисты РИА Новости. Он также рассказал, что украинское командование не дает солдатам забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсацию родным погибших.

Ранее украинские военнопленные солдаты в разговоре с российскими бойцами неоднократно неодобрительно высказывались в адрес своего командования. Они обвиняли их в обмане, а также в том, что командование не ценит жизни своих подчиненных.

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Украинский военный в приватном разговоре признался, что он и его сослуживцы готовы вместе с Россией штурмовать Киев, лишь бы конфликт скорее завершился. Его в этот момент незаметно снимали на видео представители пророссийского подполья. «Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», — сказал военнослужащий ВСУ во время разговора в поезде с гражданскими. Соответствующее видео опубликовали журналисты РИА Новости. Он также рассказал, что украинское командование не дает солдатам забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсацию родным погибших. Ранее украинские военнопленные солдаты в разговоре с российскими бойцами неоднократно неодобрительно высказывались в адрес своего командования. Они обвиняли их в обмане, а также в том, что командование не ценит жизни своих подчиненных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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