Среди участников скандальной БДСМ-вечеринки на турбазе в Белоярском (Свердловская область) в ночь на 25 мая мог быть депутат регионального законодательного собрания. Такой слух, как стало известно URA.RU, обсуждают в парламенте.
Как ранее сообщало агентством, организатор мероприятия - скандальный екатеринбургский массовик Станислав Словиковский был задержан. Ему предъявили обвинение по статье об оскорблении чувств верующих. У участников ивента нашли при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты и фото окровавленных обнаженных людей, которые хранились в телефоне.
Силовики не первый раз срывают БДСМ-вечеринки Словиковского. Аналогичную спецоперацию они провели в феврале в клубе "Фабрика". С тех пор гостей для своих мероприятий массовик набирает через тайные telegram-канал. Сам Словиковский комментировал, что не занимается БДСМ-тематикой, а пропагандирует «искусство во всех его формах и проявлениях».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!