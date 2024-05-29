На разогнанной силовиками БДСМ-вечеринке был депутат свердловского заксобрания

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Что народный избранник делал на мероприятии, неизвестно
Что народный избранник делал на мероприятии, неизвестно Фото:

Среди участников скандальной БДСМ-вечеринки на турбазе в Белоярском (Свердловская область) в ночь на 25 мая мог быть депутат регионального законодательного собрания. Такой слух, как стало известно URA.RU, обсуждают в парламенте.

Как ранее сообщало агентством, организатор мероприятия - скандальный екатеринбургский массовик Станислав Словиковский был задержан. Ему предъявили обвинение по статье об оскорблении чувств верующих. У участников ивента нашли при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты и фото окровавленных обнаженных людей, которые хранились в телефоне.

Силовики не первый раз срывают БДСМ-вечеринки Словиковского. Аналогичную спецоперацию они провели в феврале в клубе "Фабрика". С тех пор гостей для своих мероприятий массовик набирает через тайные telegram-канал. Сам Словиковский комментировал, что не занимается БДСМ-тематикой, а пропагандирует «искусство во всех его формах и проявлениях».

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Среди участников скандальной БДСМ-вечеринки на турбазе в Белоярском (Свердловская область) в ночь на 25 мая мог быть депутат регионального законодательного собрания. Такой слух, как стало известно URA.RU, обсуждают в парламенте. Как ранее сообщало агентством, организатор мероприятия - скандальный екатеринбургский массовик Станислав Словиковский был задержан. Ему предъявили обвинение по статье об оскорблении чувств верующих. У участников ивента нашли при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты и фото окровавленных обнаженных людей, которые хранились в телефоне. Силовики не первый раз срывают БДСМ-вечеринки Словиковского. Аналогичную спецоперацию они провели в феврале в клубе "Фабрика". С тех пор гостей для своих мероприятий массовик набирает через тайные telegram-канал. Сам Словиковский комментировал, что не занимается БДСМ-тематикой, а пропагандирует «искусство во всех его формах и проявлениях».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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