Суд обанкротил компанию одиозного свердловского медиаменеджера

Одну из компаний медиаменеджера Евгения Губко, владельца телеканала «Крик-ТВ», признали банкротом. Как следует из материалов дела на сайте Арбитражного суда Свердловской области, ООО «Торгово-промышленная группа „Виктория“» задолжала кредиторам больше двух миллионов рублей и была уличена в сомнительных сделках.
«Проведен финансовый анализ должника, в котором сделаны выводы: общество неплатежеспособно, финансово неустойчиво, полностью зависит от внешних источников финансирования, выявлены признаки преднамеренного банкротства, подозрительные сделки должника по финансированию заинтересованных лиц... В реестр включены требования кредитора на сумму 2,5 млн рублей», — говорится в документе.
Истцами выступили две новосибирские компании, одна из Екатеринбурга и одна из Дагестана, а также налоговая служба. Дело тянулось с июня 2023 года, решение о банкротстве суд вынес в феврале.
Согласно данным сервиса СБИС, профиль деятельности «Виктории» был широким — от оптовой торговли мясом и другими продуктами до производства кровельных и отделочных работ. Губко числился владельцем фирмы с 8 августа 2022 года. Также он является учредителем еще нескольких компаний, среди которых «Крик-ТВ». Известен в журналистской среде провокационными сюжетами и эпатажными выходками. Рассказывать детали банкротного дела в беседе с URA.RU Губко не стал.
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