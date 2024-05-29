Экономика Недвижимость В Челябинске самую дорогую квартиру «на вторичке» продают за 38,5 млн рублей. Фото 30 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Квартира находится в высотке на 12 этаже в Центральном районе города на улице Лесопарковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске самая дорогостоящая квартира на вторичном рынке продается за 38,5 млн рублей. Она находится на 12 этаже одного из высотных домов, расположенных в Центральном районе города на улице Лесопарковой. Площадь объекта составляет 247 квадратных метров, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Самый дорогой лот стоимостью 38,5 миллионов рублей расположен в центральном районе на улице Лесопарковая», — сообщили в пресс-службе. Как рассказали в пресс-службе, собственник в объявлении указывает, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт с хорошо продуманной планировкой, а обилие естественного света создает приятную и теплую атмосферу для жизни. Помимо пяти просторных комнат в квартире есть совмещенные санузлы и специально оборудованное помещение для банных процедур — хамам. В шаговой доступности от дома расположен лесной массив в центре города — челябинский городской бор, где протекает река Чикинка. То, что самые дорогостоящие квартиры в Челябинске предлагаются в жилом массиве «Лесопарковый», расположенном рядом с бором, стало уже традицией. В Челябинске самая дорогая квартира расположена в Центральном районе города на улице Лесопарковой Фото: пресс-служба «Авито-Недвижимость» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске самая дорогостоящая квартира на вторичном рынке продается за 38,5 млн рублей. Она находится на 12 этаже одного из высотных домов, расположенных в Центральном районе города на улице Лесопарковой. Площадь объекта составляет 247 квадратных метров, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Самый дорогой лот стоимостью 38,5 миллионов рублей расположен в центральном районе на улице Лесопарковая», — сообщили в пресс-службе. Как рассказали в пресс-службе, собственник в объявлении указывает, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт с хорошо продуманной планировкой, а обилие естественного света создает приятную и теплую атмосферу для жизни. Помимо пяти просторных комнат в квартире есть совмещенные санузлы и специально оборудованное помещение для банных процедур — хамам. В шаговой доступности от дома расположен лесной массив в центре города — челябинский городской бор, где протекает река Чикинка. То, что самые дорогостоящие квартиры в Челябинске предлагаются в жилом массиве «Лесопарковый», расположенном рядом с бором, стало уже традицией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям