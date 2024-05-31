В Челябинске пропала пенсионерка с потерей памяти. Скрин

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Город. Лето. Курган, пенсионерка, скамейка, парк, бабушка, пенсия
Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи Фото:

В Челябинске объявлены поиски 81-летней женщины, страдающей потерей памяти. Информацию об этом разместил на своей официальной странице посиково-спасательный отряд.

«Воинкова Ольга Григорьевна, 22.07.1942 года рождения (81 год). Последний раз была замечена 30 мая у дома №3 по улице Грибоедова и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти», — сообщается в группе «Легион — СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтеры разместили ориентировку для поиска бабушки. По их данным, ее рост составляет 150 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы короткие седые. Была одета в синий свитер с тонкими поперечными полосками и высоким воротом и теплые темно-синие спортивные штаны.

Женщина страдает потерей памяти
Женщина страдает потерей памяти

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В Челябинске объявлены поиски 81-летней женщины, страдающей потерей памяти. Информацию об этом разместил на своей официальной странице посиково-спасательный отряд. «Воинкова Ольга Григорьевна, 22.07.1942 года рождения (81 год). Последний раз была замечена 30 мая у дома №3 по улице Грибоедова и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти», — сообщается в группе «Легион — СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». Волонтеры разместили ориентировку для поиска бабушки. По их данным, ее рост составляет 150 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы короткие седые. Была одета в синий свитер с тонкими поперечными полосками и высоким воротом и теплые темно-синие спортивные штаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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