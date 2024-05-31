В Челябинске объявлены поиски 81-летней женщины, страдающей потерей памяти. Информацию об этом разместил на своей официальной странице посиково-спасательный отряд.
«Воинкова Ольга Григорьевна, 22.07.1942 года рождения (81 год). Последний раз была замечена 30 мая у дома №3 по улице Грибоедова и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи, страдает потерей памяти», — сообщается в группе «Легион — СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».
Волонтеры разместили ориентировку для поиска бабушки. По их данным, ее рост составляет 150 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы короткие седые. Была одета в синий свитер с тонкими поперечными полосками и высоким воротом и теплые темно-синие спортивные штаны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!