В Свердловской области нашли депутатов с темным прошлым

В думе Туринской слободы (Свердловская область) депутаты Татьяна Лапина и Надежда Новикова оказались в реестре РФ лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Эту информацию URA.RU также подтвердила председатель думы Елена Ермакова.
«Мы в думе озабочены этим вопросом тоже, но пока нет никаких документов, чтобы этот вопрос поднять. У одной из них, на сколько я знаю, еще шли судебные процессы», — поделилась Ермакова.
По словам спикера, как только у нее появятся материалы о правонарушениях Лапиной и Новиковой, вопрос вынесут заседание. Эти депутаты были избраны от третьего избирательного округа и являются членами партии «Единая Россия». Лапина попала в реестр в 2024-м, когда была директором культурного центра села Ницинское под Туринской Слободой. А Новикова имела аналогичную должность в селе Сладковское и попала в список в том же году. Обеих избрали в 2021-м.
