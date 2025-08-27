В Свердловской области нашли депутатов с темным прошлым

В Туринской слободе два депутата попали в федеральный реестр коррупционеров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спикер думы Елена Ермакова запросила документы, подтверждающие правонарушения депутатов
Спикер думы Елена Ермакова запросила документы, подтверждающие правонарушения депутатов Фото:

В думе Туринской слободы (Свердловская область) депутаты Татьяна Лапина и Надежда Новикова оказались в реестре РФ лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Эту информацию URA.RU также подтвердила председатель думы Елена Ермакова.

«Мы в думе озабочены этим вопросом тоже, но пока нет никаких документов, чтобы этот вопрос поднять. У одной из них, на сколько я знаю, еще шли судебные процессы», — поделилась Ермакова.

По словам спикера, как только у нее появятся материалы о правонарушениях Лапиной и Новиковой, вопрос вынесут заседание. Эти депутаты были избраны от третьего избирательного округа и являются членами партии «Единая Россия». Лапина попала в реестр в 2024-м, когда была директором культурного центра села Ницинское под Туринской Слободой. А Новикова имела аналогичную должность в селе Сладковское и попала в список в том же году. Обеих избрали в 2021-м.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В думе Туринской слободы (Свердловская область) депутаты Татьяна Лапина и Надежда Новикова оказались в реестре РФ лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Эту информацию URA.RU также подтвердила председатель думы Елена Ермакова. «Мы в думе озабочены этим вопросом тоже, но пока нет никаких документов, чтобы этот вопрос поднять. У одной из них, на сколько я знаю, еще шли судебные процессы», — поделилась Ермакова. По словам спикера, как только у нее появятся материалы о правонарушениях Лапиной и Новиковой, вопрос вынесут заседание. Эти депутаты были избраны от третьего избирательного округа и являются членами партии «Единая Россия». Лапина попала в реестр в 2024-м, когда была директором культурного центра села Ницинское под Туринской Слободой. А Новикова имела аналогичную должность в селе Сладковское и попала в список в том же году. Обеих избрали в 2021-м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...