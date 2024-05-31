Арабский актив семьи челябинского экс-губернатора подешевел в 66 раз

Аффилированный с экс-губернатором Дубровским актив продают за 675 тыс рублей

01 июня 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Акции продают в рамках банкротства Алексея Павлюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Стоимость акций компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированной с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, 1 июня снизилась с первоначальной цены в 45 млн рублей до 675 тысяч рублей. Акции подешевели в 66 раз. Заявок на покупку актива, выставленного на торги в рамках банкротства бывшего менеджера Дубровских Алексея Павлюка, по-прежнему нет. «10000 акций „Эйбридж Инвест Холдинг Инк“, стоимость 675 тысяч рублей 03 копейки. Количества заявок: 0», — говорится в сообщении на площадке электронных торгов. До полуночи акции стоили 900 тысяч рублей. Несколько лет Павлюк руководил семейной фирмой Дубровских «Монтажник». В 2020 году компания была обанкрочена. Сам Павлюк отбывает срок за махинации на посту директора «Монтажника». Его признали банкротом за долги по кредитам. На него были записаны акции «Эйбридж Инвест Холдинг Инк». Хотя на суде по банкротству «Монтажника» было установлено, что этот актив контролировали Дубровский, акции решено продать для расчета с кредиторами Павлюка. Актив пытаются продать уже полгода, но из-за отсутствия покупателей акции падают в цене. Сам Борис Дубровский и его сын Александр также признаны банкротами. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость акций компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), аффилированной с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, 1 июня снизилась с первоначальной цены в 45 млн рублей до 675 тысяч рублей. Акции подешевели в 66 раз. Заявок на покупку актива, выставленного на торги в рамках банкротства бывшего менеджера Дубровских Алексея Павлюка, по-прежнему нет. «10000 акций „Эйбридж Инвест Холдинг Инк“, стоимость 675 тысяч рублей 03 копейки. Количества заявок: 0», — говорится в сообщении на площадке электронных торгов. До полуночи акции стоили 900 тысяч рублей. Несколько лет Павлюк руководил семейной фирмой Дубровских «Монтажник». В 2020 году компания была обанкрочена. Сам Павлюк отбывает срок за махинации на посту директора «Монтажника». Его признали банкротом за долги по кредитам. На него были записаны акции «Эйбридж Инвест Холдинг Инк». Хотя на суде по банкротству «Монтажника» было установлено, что этот актив контролировали Дубровский, акции решено продать для расчета с кредиторами Павлюка. Актив пытаются продать уже полгода, но из-за отсутствия покупателей акции падают в цене. Сам Борис Дубровский и его сын Александр также признаны банкротами. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.