02 июня 2024

Полпред Якушев: в Челябинской области резко снизилась преступность мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Абсолютное большинство мигрантов в Челябинской области сейчас исполняют законы РФ
Абсолютное большинство мигрантов в Челябинской области сейчас исполняют законы РФ Фото:

За четыре месяца 2024 года число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось почти на 40%. Об этом 3 июня сообщил URA.RU полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«Мы отмечаем положительную динамику: за четыре месяца количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 37%. Такая же тенденция характерна и для противоправных деяний, совершенных в отношении иностранных граждан — снижение на 22%. Регион держит ситуацию на контроле», — рассказал Якушев.

Он также отметил, что устойчивое социально-экономическое развитие регионов УрФО делает их традиционно привлекательными для миграции. Большинство приезжает работать честно и уважительно относятся к российским законам. Однако некоторые проблемы в этом направлении действительно прослеживаются, и в округе принимаются меры для их купирования. В том числе, совершенствуют соответствующие методы и силовые структуры.

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За четыре месяца 2024 года число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось почти на 40%. Об этом 3 июня сообщил URA.RU полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Мы отмечаем положительную динамику: за четыре месяца количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 37%. Такая же тенденция характерна и для противоправных деяний, совершенных в отношении иностранных граждан — снижение на 22%. Регион держит ситуацию на контроле», — рассказал Якушев. Он также отметил, что устойчивое социально-экономическое развитие регионов УрФО делает их традиционно привлекательными для миграции. Большинство приезжает работать честно и уважительно относятся к российским законам. Однако некоторые проблемы в этом направлении действительно прослеживаются, и в округе принимаются меры для их купирования. В том числе, совершенствуют соответствующие методы и силовые структуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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