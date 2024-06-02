Полпред Якушев: в Челябинской области резко снизилась преступность мигрантов

За четыре месяца 2024 года число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось почти на 40%. Об этом 3 июня сообщил URA.RU полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
«Мы отмечаем положительную динамику: за четыре месяца количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 37%. Такая же тенденция характерна и для противоправных деяний, совершенных в отношении иностранных граждан — снижение на 22%. Регион держит ситуацию на контроле», — рассказал Якушев.
Он также отметил, что устойчивое социально-экономическое развитие регионов УрФО делает их традиционно привлекательными для миграции. Большинство приезжает работать честно и уважительно относятся к российским законам. Однако некоторые проблемы в этом направлении действительно прослеживаются, и в округе принимаются меры для их купирования. В том числе, совершенствуют соответствующие методы и силовые структуры.
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