Убийца пермячки Ирины Бухановой получил помилование после участия в СВО

04 июня 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Мужчина отправился на СВО в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяк Андрей Серебренников, которого в 2015 году приговорили к 9,5 года колонии за убийство 22-летней Ирины Бухановой, получил помилование. Причина — его добровольное участие в боевых действиях в зоне СВО. «Как пояснил сам Андрей Серебренников, он действительно участвовал в прошлом году в СВО и получил помилование. „Пошел туда, потому что люблю свою Родину. Сейчас я хочу спокойствия“», — рассказал мужчина изданию 59.RU. В 2015 году Андрей Серебренников был осужден на 9,5 года колонии строго режима за убийство своей экс-подруги Ирины Бухановой. Тело 22-летней девушки было найдено закопанным неподалеку от дачи убийцы. Искали пропавшую около недели. При этом в поисках принимал участие и сам преступник, позже сделавший явку с повинной. В память об Ирине Бухановой ее именем в Перми были названы два поисковых отряда, которые существуют по сегодняшний день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермяк Андрей Серебренников, которого в 2015 году приговорили к 9,5 года колонии за убийство 22-летней Ирины Бухановой, получил помилование. Причина — его добровольное участие в боевых действиях в зоне СВО. «Как пояснил сам Андрей Серебренников, он действительно участвовал в прошлом году в СВО и получил помилование. „Пошел туда, потому что люблю свою Родину. Сейчас я хочу спокойствия“», — рассказал мужчина изданию 59.RU. В 2015 году Андрей Серебренников был осужден на 9,5 года колонии строго режима за убийство своей экс-подруги Ирины Бухановой. Тело 22-летней девушки было найдено закопанным неподалеку от дачи убийцы. Искали пропавшую около недели. При этом в поисках принимал участие и сам преступник, позже сделавший явку с повинной. В память об Ирине Бухановой ее именем в Перми были названы два поисковых отряда, которые существуют по сегодняшний день.