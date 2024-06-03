03 июня 2024

Убийца пермячки Ирины Бухановой получил помилование после участия в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, разведчик, штурмовик, военная экипировка, участник сво
Мужчина отправился на СВО в 2023 году Фото:

Пермяк Андрей Серебренников, которого в 2015 году приговорили к 9,5 года колонии за убийство 22-летней Ирины Бухановой, получил помилование. Причина — его добровольное участие в боевых действиях в зоне СВО.

«Как пояснил сам Андрей Серебренников, он действительно участвовал в прошлом году в СВО и получил помилование. „Пошел туда, потому что люблю свою Родину. Сейчас я хочу спокойствия“», — рассказал мужчина изданию 59.RU.

В 2015 году Андрей Серебренников был осужден на 9,5 года колонии строго режима за убийство своей экс-подруги Ирины Бухановой. Тело 22-летней девушки было найдено закопанным неподалеку от дачи убийцы. Искали пропавшую около недели. При этом в поисках принимал участие и сам преступник, позже сделавший явку с повинной. В память об Ирине Бухановой ее именем в Перми были названы два поисковых отряда, которые существуют по сегодняшний день.

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Пермяк Андрей Серебренников, которого в 2015 году приговорили к 9,5 года колонии за убийство 22-летней Ирины Бухановой, получил помилование. Причина — его добровольное участие в боевых действиях в зоне СВО. «Как пояснил сам Андрей Серебренников, он действительно участвовал в прошлом году в СВО и получил помилование. „Пошел туда, потому что люблю свою Родину. Сейчас я хочу спокойствия“», — рассказал мужчина изданию 59.RU. В 2015 году Андрей Серебренников был осужден на 9,5 года колонии строго режима за убийство своей экс-подруги Ирины Бухановой. Тело 22-летней девушки было найдено закопанным неподалеку от дачи убийцы. Искали пропавшую около недели. При этом в поисках принимал участие и сам преступник, позже сделавший явку с повинной. В память об Ирине Бухановой ее именем в Перми были названы два поисковых отряда, которые существуют по сегодняшний день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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