Главные заявления Мишустина в Беларуси: о росте зарплат, ВВП и промышленности

Страны ЕАЭС благодаря совместным проектам увеличили показатели ВВП и усилили кооперацию по целому ряду направлений. Впереди — новые технологические инициативы и соглашения, в которых будут участвовать не только страны «пятерки». Такие заявления сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета четвертого июня в Беларуси. URA.RU собрало главное из его выступления.
Рост ВВП «пятерки» стран ЕАЭС обогнал мировые темпы
«По итогам прошлого года ВВП „пятерки“… увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы роста. Стабильно повышается реальная заработная плата, снижаются показатели безработицы, и все это на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры», — заявил российский премьер. Его слова передал корреспондент URA.RU с места событий.
С момента основания Союза, объявил Мишустин, объем взаимной торговли удвоился, сельскохозяйственное производство увеличилось более чем на 25%, а промышленное производство выросло на более чем 20%, при этом в текущем квартале эти показатели продолжили расти на 1,5% и 5,5% соответственно. «Введено более 50 технических регламентов, покрывающих около 85% продукции общего рынка», — перечислил премьер.
Мишустин рассчитывает на усиление кооперации стран ЕАЭС в сфере транспорта
Глава российского правительства выразил надежду на укрепление сотрудничества в транспортной сфере, что способствует интересам стран Союза и всего Евразийского региона. Он отметил расширение взаимодействия в рамках создания единой транспортной системы ЕАЭС, что будет способствовать стабильности производственных и логистических цепочек, ускорению грузоперевозок и упрощению бизнес-процессов.
«Рассчитываем на усиление активной кооперации в сфере транспорта, что в полной мере отвечает интересам всех государств Союза и Евразийского региона в целом», — заявил Мишустин. Также он одобрил доклад о совместных усилиях по модернизации транспортной инфраструктуры, ключевой для международных коридоров в направлениях Восток-Запад и Север-Юг.
Мишустин: ЕАЭС нужны общие правила игры в сфере регулирования работы маркетплейсов
«Все больший спрос набирают маркетплейсы и другие сервисы электронной коммерции, а значит, нужны общие и понятные правила игры», — заявил Мишустин. Он акцентировал внимание на улучшении таможенного регулирования, целью которого является упрощение процессов для всех участников рынка, включая продавцов и покупателей. Особое внимание уделяется внедрению системы «единого окна» и «зеленых коридоров», а также развитию электронных методов таможенного декларирования для оптимизации торговых операций.
Мишустин призвал страны ЕАЭС оперативно ратифицировать договор о ЗСТ с Ираном
Одной из ключевых задач на ближайшее будущее является вступление в силу соглашения о свободной торговле с Ираном, подписанного в декабре прошлого года. На прошлой неделе Государственная Дума России уже приняла закон о ратификации данного соглашения. Теперь важно, чтобы все участвующие стороны оперативно завершили необходимые внутригосударственные процедуры для его полноценного вступления в силу, подчеркнул российский премьер.
Премьер-министр также выразил поддержку заинтересованности Ирана в углублении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, пригласив страну к конструктивному диалогу и расширению практического взаимодействия. Он подчеркнул, что ЕАЭС открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с разными странами и региональными объединениями, включая СНГ, ШОС, АСЕАН, БРИКС, а также государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Мишустин заявил о необходимости договориться о единой системе таможенного транзита в ЕАЭС
«В конце прошлого года в Таможенный кодекс Союза были внесены изменения, которые существенно упростили как приобретение товаров на интернет-площадках „пятерки“, так и их последующее оформление. Теперь перед нами стоит задача согласовать международный договор о единой системе таможенного транзита, чтобы другие государства могли подключиться к уже сформированной союзной системе», — уверен глава российской делегации.
РФ готова содействовать ЕАЭС в запуске передовых технологических инициатив
Россия активно поддерживает инициативы Евразийской экономической комиссии в области цифровизации и готова способствовать запуску и внедрению инновационных технологических проектов. Мишустин выразил готовность к сотрудничеству в рамках цифровой повестки, включая взаимное признание электронной цифровой подписи, инициативу, предложенную премьером Белоруссии Романом Головченко.
«Россия поддерживает идеи Евразийской экономической комиссии по развитию цифровых проектов. Готовы оказывать всяческое содействие в запуске и внедрении новых передовых технологических инициатив», — заключил Мишустин.
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