Главные заявления Мишустина в Беларуси: о росте зарплат, ВВП и промышленности

04 июня 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Перед странами «пятерки» ЕАЭС стоят новые задачи, объявил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU Страны ЕАЭС благодаря совместным проектам увеличили показатели ВВП и усилили кооперацию по целому ряду направлений. Впереди — новые технологические инициативы и соглашения, в которых будут участвовать не только страны «пятерки». Такие заявления сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета четвертого июня в Беларуси. URA.RU собрало главное из его выступления. Рост ВВП «пятерки» стран ЕАЭС обогнал мировые темпы Статья по теме Насыщение ЕАЭС продовольствием растет год от года «По итогам прошлого года ВВП „пятерки“… увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы роста. Стабильно повышается реальная заработная плата, снижаются показатели безработицы, и все это на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры», — заявил российский премьер. Его слова передал корреспондент URA.RU с места событий. С момента основания Союза, объявил Мишустин, объем взаимной торговли удвоился, сельскохозяйственное производство увеличилось более чем на 25%, а промышленное производство выросло на более чем 20%, при этом в текущем квартале эти показатели продолжили расти на 1,5% и 5,5% соответственно. «Введено более 50 технических регламентов, покрывающих около 85% продукции общего рынка», — перечислил премьер. Мишустин рассчитывает на усиление кооперации стран ЕАЭС в сфере транспорта Новость по теме Россия продолжит помогать странам Азии и Африки, несмотря на санкции Запада Глава российского правительства выразил надежду на укрепление сотрудничества в транспортной сфере, что способствует интересам стран Союза и всего Евразийского региона. Он отметил расширение взаимодействия в рамках создания единой транспортной системы ЕАЭС, что будет способствовать стабильности производственных и логистических цепочек, ускорению грузоперевозок и упрощению бизнес-процессов. «Рассчитываем на усиление активной кооперации в сфере транспорта, что в полной мере отвечает интересам всех государств Союза и Евразийского региона в целом», — заявил Мишустин. Также он одобрил доклад о совместных усилиях по модернизации транспортной инфраструктуры, ключевой для международных коридоров в направлениях Восток-Запад и Север-Юг. Мишустин: ЕАЭС нужны общие правила игры в сфере регулирования работы маркетплейсов Главы делегаций стран-участниц ЕАЭС и приглашенные дипломаты Фото: Роман Наумов © URA.RU «Все больший спрос набирают маркетплейсы и другие сервисы электронной коммерции, а значит, нужны общие и понятные правила игры», — заявил Мишустин. Он акцентировал внимание на улучшении таможенного регулирования, целью которого является упрощение процессов для всех участников рынка, включая продавцов и покупателей. Особое внимание уделяется внедрению системы «единого окна» и «зеленых коридоров», а также развитию электронных методов таможенного декларирования для оптимизации торговых операций. Мишустин призвал страны ЕАЭС оперативно ратифицировать договор о ЗСТ с Ираном Новость по теме Мишустин раскрыл пользу от ЕАЭС для стран-участниц: главные заявления в интервью о 10-летии союза Одной из ключевых задач на ближайшее будущее является вступление в силу соглашения о свободной торговле с Ираном, подписанного в декабре прошлого года. На прошлой неделе Государственная Дума России уже приняла закон о ратификации данного соглашения. Теперь важно, чтобы все участвующие стороны оперативно завершили необходимые внутригосударственные процедуры для его полноценного вступления в силу, подчеркнул российский премьер. Премьер-министр также выразил поддержку заинтересованности Ирана в углублении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, пригласив страну к конструктивному диалогу и расширению практического взаимодействия. Он подчеркнул, что ЕАЭС открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с разными странами и региональными объединениями, включая СНГ, ШОС, АСЕАН, БРИКС, а также государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Мишустин заявил о необходимости договориться о единой системе таможенного транзита в ЕАЭС «В конце прошлого года в Таможенный кодекс Союза были внесены изменения, которые существенно упростили как приобретение товаров на интернет-площадках „пятерки“, так и их последующее оформление. Теперь перед нами стоит задача согласовать международный договор о единой системе таможенного транзита, чтобы другие государства могли подключиться к уже сформированной союзной системе», — уверен глава российской делегации. РФ готова содействовать ЕАЭС в запуске передовых технологических инициатив Новость по теме Мишустин назвал основные принципы продовольственной безопасности ЕАЭС Россия активно поддерживает инициативы Евразийской экономической комиссии в области цифровизации и готова способствовать запуску и внедрению инновационных технологических проектов. Мишустин выразил готовность к сотрудничеству в рамках цифровой повестки, включая взаимное признание электронной цифровой подписи, инициативу, предложенную премьером Белоруссии Романом Головченко. «Россия поддерживает идеи Евразийской экономической комиссии по развитию цифровых проектов. Готовы оказывать всяческое содействие в запуске и внедрении новых передовых технологических инициатив», — заключил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны ЕАЭС благодаря совместным проектам увеличили показатели ВВП и усилили кооперацию по целому ряду направлений. Впереди — новые технологические инициативы и соглашения, в которых будут участвовать не только страны «пятерки». Такие заявления сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета четвертого июня в Беларуси. URA.RU собрало главное из его выступления. «По итогам прошлого года ВВП „пятерки“… увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы роста. Стабильно повышается реальная заработная плата, снижаются показатели безработицы, и все это на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры», — заявил российский премьер. Его слова передал корреспондент URA.RU с места событий. С момента основания Союза, объявил Мишустин, объем взаимной торговли удвоился, сельскохозяйственное производство увеличилось более чем на 25%, а промышленное производство выросло на более чем 20%, при этом в текущем квартале эти показатели продолжили расти на 1,5% и 5,5% соответственно. «Введено более 50 технических регламентов, покрывающих около 85% продукции общего рынка», — перечислил премьер. Глава российского правительства выразил надежду на укрепление сотрудничества в транспортной сфере, что способствует интересам стран Союза и всего Евразийского региона. Он отметил расширение взаимодействия в рамках создания единой транспортной системы ЕАЭС, что будет способствовать стабильности производственных и логистических цепочек, ускорению грузоперевозок и упрощению бизнес-процессов. «Рассчитываем на усиление активной кооперации в сфере транспорта, что в полной мере отвечает интересам всех государств Союза и Евразийского региона в целом», — заявил Мишустин. Также он одобрил доклад о совместных усилиях по модернизации транспортной инфраструктуры, ключевой для международных коридоров в направлениях Восток-Запад и Север-Юг. Одной из ключевых задач на ближайшее будущее является вступление в силу соглашения о свободной торговле с Ираном, подписанного в декабре прошлого года. На прошлой неделе Государственная Дума России уже приняла закон о ратификации данного соглашения. Теперь важно, чтобы все участвующие стороны оперативно завершили необходимые внутригосударственные процедуры для его полноценного вступления в силу, подчеркнул российский премьер. Премьер-министр также выразил поддержку заинтересованности Ирана в углублении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, пригласив страну к конструктивному диалогу и расширению практического взаимодействия. Он подчеркнул, что ЕАЭС открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с разными странами и региональными объединениями, включая СНГ, ШОС, АСЕАН, БРИКС, а также государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россия активно поддерживает инициативы Евразийской экономической комиссии в области цифровизации и готова способствовать запуску и внедрению инновационных технологических проектов. Мишустин выразил готовность к сотрудничеству в рамках цифровой повестки, включая взаимное признание электронной цифровой подписи, инициативу, предложенную премьером Белоруссии Романом Головченко. «Россия поддерживает идеи Евразийской экономической комиссии по развитию цифровых проектов. Готовы оказывать всяческое содействие в запуске и внедрении новых передовых технологических инициатив», — заключил Мишустин.