Губернатор Текслер назвал челябинских роботов лучшими в мире. Видео

Губернатор Текслер: челябинские роботы одни из лучших в мире
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Якушев и губеры
Алексей Текслер заявил о важности развития роботостроения в России Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» назвал челябинских роботов лучшими в мире. По его словам, они выигрывают конкуренцию за счет своей современности.

«Сейчас мы активно внедряем на предприятия в Челябинской области наших роботов. Они, я не побоюсь этого слова, одни из лучших в мире, потому что самые современные», — заявил Текслер.

По его словам, сейчас в каждом субъекте РФ есть спрос на развитие роботостроения. К тому же, отметил глава региона, именно развитие данной сферы стоит в ряду первоочередных задач для развития промышленного сектора в России.

В рамках сессии Текслер загадал желание. Он пожелал челябинцам любви и счастья. Говоря о регионе, он отметил его безграничные возможности.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» назвал челябинских роботов лучшими в мире. По его словам, они выигрывают конкуренцию за счет своей современности. «Сейчас мы активно внедряем на предприятия в Челябинской области наших роботов. Они, я не побоюсь этого слова, одни из лучших в мире, потому что самые современные», — заявил Текслер. По его словам, сейчас в каждом субъекте РФ есть спрос на развитие роботостроения. К тому же, отметил глава региона, именно развитие данной сферы стоит в ряду первоочередных задач для развития промышленного сектора в России. В рамках сессии Текслер загадал желание. Он пожелал челябинцам любви и счастья. Говоря о регионе, он отметил его безграничные возможности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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