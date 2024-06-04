Губернатор Текслер назвал челябинских роботов лучшими в мире. Видео

Губернатор Текслер: челябинские роботы одни из лучших в мире

04 июня 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил о важности развития роботостроения в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» назвал челябинских роботов лучшими в мире. По его словам, они выигрывают конкуренцию за счет своей современности. «Сейчас мы активно внедряем на предприятия в Челябинской области наших роботов. Они, я не побоюсь этого слова, одни из лучших в мире, потому что самые современные», — заявил Текслер. По его словам, сейчас в каждом субъекте РФ есть спрос на развитие роботостроения. К тому же, отметил глава региона, именно развитие данной сферы стоит в ряду первоочередных задач для развития промышленного сектора в России. В рамках сессии Текслер загадал желание. Он пожелал челябинцам любви и счастья. Говоря о регионе, он отметил его безграничные возможности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» назвал челябинских роботов лучшими в мире. По его словам, они выигрывают конкуренцию за счет своей современности. «Сейчас мы активно внедряем на предприятия в Челябинской области наших роботов. Они, я не побоюсь этого слова, одни из лучших в мире, потому что самые современные», — заявил Текслер. По его словам, сейчас в каждом субъекте РФ есть спрос на развитие роботостроения. К тому же, отметил глава региона, именно развитие данной сферы стоит в ряду первоочередных задач для развития промышленного сектора в России. В рамках сессии Текслер загадал желание. Он пожелал челябинцам любви и счастья. Говоря о регионе, он отметил его безграничные возможности.