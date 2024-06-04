Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» назвал челябинских роботов лучшими в мире. По его словам, они выигрывают конкуренцию за счет своей современности.
«Сейчас мы активно внедряем на предприятия в Челябинской области наших роботов. Они, я не побоюсь этого слова, одни из лучших в мире, потому что самые современные», — заявил Текслер.
По его словам, сейчас в каждом субъекте РФ есть спрос на развитие роботостроения. К тому же, отметил глава региона, именно развитие данной сферы стоит в ряду первоочередных задач для развития промышленного сектора в России.
В рамках сессии Текслер загадал желание. Он пожелал челябинцам любви и счастья. Говоря о регионе, он отметил его безграничные возможности.
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