Дальнобойщики боятся лишиться работы из-за закрытой дороги под Екатеринбургом

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Таможня, фрукты. Челябинск, таможня, дальнобойщики, фуры, большегрузы, таможенный пост, фитосанитарный контроль
Дальнобойщики требуют проезд к поселку Исеть Фото:

Дальнобойщики, вставшие в направлении поселка Исеть, боятся потерять работу из-за закрытия для грузовиков платины Среднеуральского ГРЭС. О негодованиях с URA.RU поделился водитель большегруза, отмечая, что другого подъезда до места выгрузки нет.

«Другого проезда до места выгрузки нет. Я ежедневно езжу в поселок по этой дороге. Это моя работа. Говорят, что нет сроков, когда построят мост через дамбу. Это что, теперь я останусь без работы? Нужно донести этот случай до правительства Свердловской области! Нам нужен проезд к поселку Исеть!» — возмущается водитель.

Дальнобойщики выразили недовольства после закрытия для них движения по плотине. Сейчас водители находятся в пятичасовой пробке возле объекта. Владельцы объекта объясняют это мерой предосторожности, учитывая возраст плотины. В течении нескольких лет по госпрограмме рассматривается вариант строительства объездной дороги через поселок Аять, однако такое решение не находит поддержки у водителей. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что блокировка движения по плотине не оказала существенного влияния на жизнь города.

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Дальнобойщики, вставшие в направлении поселка Исеть, боятся потерять работу из-за закрытия для грузовиков платины Среднеуральского ГРЭС. О негодованиях с URA.RU поделился водитель большегруза, отмечая, что другого подъезда до места выгрузки нет. «Другого проезда до места выгрузки нет. Я ежедневно езжу в поселок по этой дороге. Это моя работа. Говорят, что нет сроков, когда построят мост через дамбу. Это что, теперь я останусь без работы? Нужно донести этот случай до правительства Свердловской области! Нам нужен проезд к поселку Исеть!» — возмущается водитель. Дальнобойщики выразили недовольства после закрытия для них движения по плотине. Сейчас водители находятся в пятичасовой пробке возле объекта. Владельцы объекта объясняют это мерой предосторожности, учитывая возраст плотины. В течении нескольких лет по госпрограмме рассматривается вариант строительства объездной дороги через поселок Аять, однако такое решение не находит поддержки у водителей. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что блокировка движения по плотине не оказала существенного влияния на жизнь города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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