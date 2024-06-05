Дальнобойщики боятся лишиться работы из-за закрытой дороги под Екатеринбургом

05 июня 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Дальнобойщики требуют проезд к поселку Исеть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дальнобойщики, вставшие в направлении поселка Исеть, боятся потерять работу из-за закрытия для грузовиков платины Среднеуральского ГРЭС. О негодованиях с URA.RU поделился водитель большегруза, отмечая, что другого подъезда до места выгрузки нет. «Другого проезда до места выгрузки нет. Я ежедневно езжу в поселок по этой дороге. Это моя работа. Говорят, что нет сроков, когда построят мост через дамбу. Это что, теперь я останусь без работы? Нужно донести этот случай до правительства Свердловской области! Нам нужен проезд к поселку Исеть!» — возмущается водитель. Дальнобойщики выразили недовольства после закрытия для них движения по плотине. Сейчас водители находятся в пятичасовой пробке возле объекта. Владельцы объекта объясняют это мерой предосторожности, учитывая возраст плотины. В течении нескольких лет по госпрограмме рассматривается вариант строительства объездной дороги через поселок Аять, однако такое решение не находит поддержки у водителей. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что блокировка движения по плотине не оказала существенного влияния на жизнь города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дальнобойщики, вставшие в направлении поселка Исеть, боятся потерять работу из-за закрытия для грузовиков платины Среднеуральского ГРЭС. О негодованиях с URA.RU поделился водитель большегруза, отмечая, что другого подъезда до места выгрузки нет. «Другого проезда до места выгрузки нет. Я ежедневно езжу в поселок по этой дороге. Это моя работа. Говорят, что нет сроков, когда построят мост через дамбу. Это что, теперь я останусь без работы? Нужно донести этот случай до правительства Свердловской области! Нам нужен проезд к поселку Исеть!» — возмущается водитель. Дальнобойщики выразили недовольства после закрытия для них движения по плотине. Сейчас водители находятся в пятичасовой пробке возле объекта. Владельцы объекта объясняют это мерой предосторожности, учитывая возраст плотины. В течении нескольких лет по госпрограмме рассматривается вариант строительства объездной дороги через поселок Аять, однако такое решение не находит поддержки у водителей. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что блокировка движения по плотине не оказала существенного влияния на жизнь города.