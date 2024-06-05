Дальнобойщики встали в глухую пробку из-за перекрытой плотины под Екатеринбургом

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Акция дальнобойщиков Курган, дальнобойщики, фуры
Водители стоят в пробке порядка пяти часов Фото:

Дальнобойщики встали в пятичасовую пробку в сторону поселка Исеть (Свердловская область) из-за введенных ограничений для грузовиков на плотине Среднеуральской ГРЭС. Об этом URA.RU рассказал водитель большегруза.

«Перекрыли дорогу в сторону поселка Исеть. Стою уже пять часов на большегрузе, не могу подъехать на место выгрузки. Образовалась пробка, нас тут много, все стоят», — сказал собеседник. По его словам, другого места выгрузки нет.

Дальнобойщики выразили недовольства после закрытие для них движения по плотине. Владельцы объекта объясняют это мерой предосторожности, учитывая возраст плотины. Рассматривается вариант строительства объездной дороги через поселок Аять, однако такое решение не находит поддержки у водителей из-за увеличения длины маршрута. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что блокировка движения по плотине не оказала существенного влияния на жизнь города.

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Дальнобойщики встали в пятичасовую пробку в сторону поселка Исеть (Свердловская область) из-за введенных ограничений для грузовиков на плотине Среднеуральской ГРЭС. Об этом URA.RU рассказал водитель большегруза. «Перекрыли дорогу в сторону поселка Исеть. Стою уже пять часов на большегрузе, не могу подъехать на место выгрузки. Образовалась пробка, нас тут много, все стоят», — сказал собеседник. По его словам, другого места выгрузки нет. Дальнобойщики выразили недовольства после закрытие для них движения по плотине. Владельцы объекта объясняют это мерой предосторожности, учитывая возраст плотины. Рассматривается вариант строительства объездной дороги через поселок Аять, однако такое решение не находит поддержки у водителей из-за увеличения длины маршрута. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что блокировка движения по плотине не оказала существенного влияния на жизнь города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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