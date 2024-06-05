Владельцы плотины под Екатеринбургом отреагировали на бунт дальнобойщиков

05 июня 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Дальнобойщики взбунтовались после того, как для них закрыли движение по плотине (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На проезд по плотине Среднеуральской ГРЭС в Свердловской области, где недавно произошел бунт дальнобойщиков, введены ограничения. Причиной стал риск разрушения сооружения из-за чрезмерных нагрузок. Об этом URA.RU сообщил директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» Дмитрий Гельд. «Ввести ограничения пришлось ввиду того, что данное гидротехническое сооружение рассчитано на определенные нагрузки. Их увеличение при неблагополучном стечении обстоятельств может привести к разрушению плотины», — отметил Дмитрий Гельд. На плотине установлено круглосуточное дежурство персонала, который контролирует проезд транспорта. Пропускаться будут легковые автомобили, аварийные службы и спецтехника, а также транспорт, доставляющий товары первой необходимости для жителей поселков Исеть и Сагра. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности гидротехнического сооружения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Дальнобойщики взбунтовались после того, как для них закрыли движение по плотине Среднеуральской ГРЭС. Собственники сооружения объясняют это мерой предосторожности, учитывая возраст плотины и риск, связанный с интенсивной нагрузкой. Рассматривается вариант строительства объездной дороги через поселок Аять, однако такое решение не находит поддержки у дальнобойщиков из-за увеличения длины маршрута. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что блокировка движения по плотине не оказала существенного влияния на жизнь города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На проезд по плотине Среднеуральской ГРЭС в Свердловской области, где недавно произошел бунт дальнобойщиков, введены ограничения. Причиной стал риск разрушения сооружения из-за чрезмерных нагрузок. Об этом URA.RU сообщил директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» Дмитрий Гельд. «Ввести ограничения пришлось ввиду того, что данное гидротехническое сооружение рассчитано на определенные нагрузки. Их увеличение при неблагополучном стечении обстоятельств может привести к разрушению плотины», — отметил Дмитрий Гельд. На плотине установлено круглосуточное дежурство персонала, который контролирует проезд транспорта. Пропускаться будут легковые автомобили, аварийные службы и спецтехника, а также транспорт, доставляющий товары первой необходимости для жителей поселков Исеть и Сагра. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности гидротехнического сооружения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Дальнобойщики взбунтовались после того, как для них закрыли движение по плотине Среднеуральской ГРЭС. Собственники сооружения объясняют это мерой предосторожности, учитывая возраст плотины и риск, связанный с интенсивной нагрузкой. Рассматривается вариант строительства объездной дороги через поселок Аять, однако такое решение не находит поддержки у дальнобойщиков из-за увеличения длины маршрута. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что блокировка движения по плотине не оказала существенного влияния на жизнь города.