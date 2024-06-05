05 июня 2024

Путин предложил Западу встроиться в экономику Китая

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Путин проводит встречу с журналистами на ПМЭФ
Путин проводит встречу с журналистами на ПМЭФ Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Странам Запада следует интегрироваться в экономические процессы, связанные с Китаем, чтобы достичь успеха. С такой позицией выступил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«На мой взгляд, [западным странам] чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти (экономические — прим. URA.RU) процессы [КНР], а не пытаться им помешать», — сказал Путин на встрече с журналистами. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24»

В рамках ПМЭФ, который проходит с 5 по 8 июня, Владимир Путин проводит диалог с руководителями ведущих международных информационных агентств. На мероприятии, в том числе, находятся представители из стран, которые в настоящее время имеют напряженные отношения с Россией.

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Странам Запада следует интегрироваться в экономические процессы, связанные с Китаем, чтобы достичь успеха. С такой позицией выступил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «На мой взгляд, [западным странам] чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти (экономические — прим. URA.RU) процессы [КНР], а не пытаться им помешать», — сказал Путин на встрече с журналистами. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24» В рамках ПМЭФ, который проходит с 5 по 8 июня, Владимир Путин проводит диалог с руководителями ведущих международных информационных агентств. На мероприятии, в том числе, находятся представители из стран, которые в настоящее время имеют напряженные отношения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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