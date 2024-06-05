Путин предложил Западу встроиться в экономику Китая

Странам Запада следует интегрироваться в экономические процессы, связанные с Китаем, чтобы достичь успеха. С такой позицией выступил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«На мой взгляд, [западным странам] чтобы самим быть успешными, надо было бы встраиваться в эти (экономические — прим. URA.RU) процессы [КНР], а не пытаться им помешать», — сказал Путин на встрече с журналистами. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24»
В рамках ПМЭФ, который проходит с 5 по 8 июня, Владимир Путин проводит диалог с руководителями ведущих международных информационных агентств. На мероприятии, в том числе, находятся представители из стран, которые в настоящее время имеют напряженные отношения с Россией.
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