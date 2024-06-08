08 июня 2024

В Челябинской области продолжатся грозы и сильные ливни

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Жителей предупреждают о неблагоприятной погоде Фото:

В течение суток, 9 июня, в Челябинской области продолжатся грозы и сильные ливни. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности региона.

«Грозы, сильные и очень сильные ливни ожидаются в отдельных районах Челябинской области в течение суток. В некоторых территориях возможен крупный град», — предупреждает telegram-канал ведомства.

Ранее на юге Челябинской области прошел смерч, который оставил без воды и света жителей Агаповского района. Синоптики отмечают, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града, шквалов. Поэтому, когда в прогнозе ожидаются такие явления — значит, высока вероятность появления смерчей.

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В течение суток, 9 июня, в Челябинской области продолжатся грозы и сильные ливни. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности региона. «Грозы, сильные и очень сильные ливни ожидаются в отдельных районах Челябинской области в течение суток. В некоторых территориях возможен крупный град», — предупреждает telegram-канал ведомства. Ранее на юге Челябинской области прошел смерч, который оставил без воды и света жителей Агаповского района. Синоптики отмечают, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града, шквалов. Поэтому, когда в прогнозе ожидаются такие явления — значит, высока вероятность появления смерчей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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