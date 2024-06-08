Жителей предупреждают о неблагоприятной погоде Фото: Илья Московец © URA.RU

В течение суток, 9 июня, в Челябинской области продолжатся грозы и сильные ливни. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности региона.

«Грозы, сильные и очень сильные ливни ожидаются в отдельных районах Челябинской области в течение суток. В некоторых территориях возможен крупный град», — предупреждает telegram-канал ведомства.

Ранее на юге Челябинской области прошел смерч, который оставил без воды и света жителей Агаповского района. Синоптики отмечают, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града, шквалов. Поэтому, когда в прогнозе ожидаются такие явления — значит, высока вероятность появления смерчей.