Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам хотят внести в ГД в июне

Проект о возобновлении индексации пенсий пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, внесут на рассмотрение в Госдуму уже в июне. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
«Законопроект будет внесен [в Госдуму] в ближайшее время, мы уже работаем с Министерством труда и социальной защиты... Я думаю, он будет внесен в этом месяце, 100%», — рассказал Андрей Исаев ТАСС. Он подчеркнул, что инициаторы попытаются подготовить проект в кратчайшие сроки и направить в правительство свои предложения.
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года, передает RT. Такая индексация уже была, однако ее приостановили с 1 января 2016 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.