Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам хотят внести в ГД в июне

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Перед внесением законопроекта в Госдуму авторы инициативы обсуждают его с другими ведомствами
Перед внесением законопроекта в Госдуму авторы инициативы обсуждают его с другими ведомствами Фото:

Проект о возобновлении индексации пенсий пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, внесут на рассмотрение в Госдуму уже в июне. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Законопроект будет внесен [в Госдуму] в ближайшее время, мы уже работаем с Министерством труда и социальной защиты... Я думаю, он будет внесен в этом месяце, 100%», — рассказал Андрей Исаев ТАСС. Он подчеркнул, что инициаторы попытаются подготовить проект в кратчайшие сроки и направить в правительство свои предложения.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года, передает RT. Такая индексация уже была, однако ее приостановили с 1 января 2016 года.

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Проект о возобновлении индексации пенсий пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, внесут на рассмотрение в Госдуму уже в июне. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Законопроект будет внесен [в Госдуму] в ближайшее время, мы уже работаем с Министерством труда и социальной защиты... Я думаю, он будет внесен в этом месяце, 100%», — рассказал Андрей Исаев ТАСС. Он подчеркнул, что инициаторы попытаются подготовить проект в кратчайшие сроки и направить в правительство свои предложения. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года, передает RT. Такая индексация уже была, однако ее приостановили с 1 января 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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