Челябинский пенсионер, пропавший неделю назад, найден мертвым

В Агаповском районе Челябинской области нашли пенсионера, пропавшего неделю назад. Как рассказал URA.RU 10 июня источник из поисковой команды, к моменту обнаружения мужчина был уже мертв.
«Мужчина числился как без вести пропивший с 4 июня. Поисковые работы проходили возле поселка Муравейник. К сожалению, к моменту обнаружения мужчина уже не подавал признаков жизни», — рассказал источник.
По данным URA.RU, на момент гибели пенсионеру было 86 лет. Его тело нашли в лесном массиве, в нескольких километрах от населенного пункта.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 18:13 по Уральскому времени:
«По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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