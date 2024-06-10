Челябинский пенсионер, пропавший неделю назад, найден мертвым

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К моменту обнаружения пенсионер был мертв
К моменту обнаружения пенсионер был мертв Фото:

В Агаповском районе Челябинской области нашли пенсионера, пропавшего неделю назад. Как рассказал URA.RU 10 июня источник из поисковой команды, к моменту обнаружения мужчина был уже мертв.

«Мужчина числился как без вести пропивший с 4 июня. Поисковые работы проходили возле поселка Муравейник. К сожалению, к моменту обнаружения мужчина уже не подавал признаков жизни», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на момент гибели пенсионеру было 86 лет. Его тело нашли в лесном массиве, в нескольких километрах от населенного пункта.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 18:13 по Уральскому времени: 

«По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Агаповском районе Челябинской области нашли пенсионера, пропавшего неделю назад. Как рассказал URA.RU 10 июня источник из поисковой команды, к моменту обнаружения мужчина был уже мертв. «Мужчина числился как без вести пропивший с 4 июня. Поисковые работы проходили возле поселка Муравейник. К сожалению, к моменту обнаружения мужчина уже не подавал признаков жизни», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент гибели пенсионеру было 86 лет. Его тело нашли в лесном массиве, в нескольких километрах от населенного пункта. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 18:13 по Уральскому времени:  «По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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