Вознесение господне 13 июня 2024: что можно и нельзя делать, как отмечать

Вознесение господне отмечается на 40-й день после Пасхи. Этот праздник символизирует окончание земной жизни Иисуса Христа. В 2024 году он выпадает на 13 июня. О том, что можно и нельзя делать в этот день, а также какие есть народные приметы — в материале URA.RU.
История и значение праздника
Евангелие описывает историю об окончании земного пути и вознесении на небеса Иисуса Христа. В ней рассказывается, что спустя 40 дней после чудесного воскресения Иисуса (Пасха), он поднялся со своими учениками на гору, благословил их и стал подниматься в небо. Это показало людям, что в Царствие небесное войдут и души, и тела, а потому тело считается храмом Святого Духа.
Так, своим появлением, распятием, воскресением и вознесением, Иисус избавил человечество от первородного греха — падения Адама. Именно поэтому теперь Вознесение Господне является одним из важнейших христианских праздников, ознаменованным спасением падшего человечества.
Традиции
Сразу после богослужения верующие всей семьей «ходят на перепутье» — в гости к родным и друзьям. В подарок приносится угощение — хлебцы, называвшиеся в старину «лесенками». При этом для разных ситуаций они разные: для похода в гости — пшеничные хлебцы с медом, а на поле, чтобы был хороший урожай — ражаные.
Вернувшись от гостей, хозяйки начинают стряпать и печь. Основными блюдами для приготовления в этот день являются «лествица» и «лапотки». «Левстица» — пирог с начинкой из лука. На нем делается семь полос из теста, символизирующие ступени, по которым Христос поднимался на небеса. «Лапотки» — блины в виде сандалий или сапог. Считалось, что Христос за время пребывания на земле износил свою обувь и нуждался в новой.
Что можно и нельзя делать в этот день
В Вознесение господне запрещено ругаться, грешить, спорить и желать кому-либо зла. Также нельзя отказывать нуждающимся в помощи, так как после Пасхи Христос ходил в образе нищего и просил милостыню.
В этот день нельзя венчаться и отказывать гостям. В старину люди верили, что если кто-то стучится в дом на Вознесение, то это пришел сам Христос, только в чужом обличье.
Лучше всего будет провести весь праздник молитвам и посещению храма. Несрочные дела и физическую работу лучше отложить на другое время.
Народные приметы на Вознесение
Ранее люди верили, что, после вознесения Иисуса на небеса, он начал общаться с помощью погоды. Так появились приметы о урожае, болезнях и благополучии:
- Дождь и хмурое небо — к неурожайному году, недугам и болезням;
- Яркое солнце и жара — к отсутствию летней засухи и хорошему урожаю;
- Сильный холодный ветер — засуха и трудности для земледельцев;
- Низкий полет птиц — к скорому похолоданию.
Христиане понимали, что на погоду влиять они не могут, поэтому пытались улучшить урожай, здоровье и прочее какими-либо действиями. Вот наиболее популярные для этого приметы:
- Водить хороводы, трапезничать и разводить костры в полях — улучшение роста ржи;
- Умыться или ходить босиком по траве — улучшится здоровье, появится защита от бед и невзгод;
- Купание в реках и озерах — убережет от недугов;
- Собирание трав — увеличение их целебных свойств.
Помимо прочего, были приметы и на удачу. В этот день люди делали все, чтобы добиться хорошей и счастливой жизни, а также исполнения желаний:
- Услышать пение соловья — к году, наполненному счастьем и везением;
- Поймать соловья — притянуть сложности и беды;
- Родиться в день Вознесения — быть удачливым, прожить долгую и счастливую жизнь;
- Обратиться к Богу с просьбой — исполнение желания;
- Попросить Бога о финансовом благополучии — быть бедным всю жизнь.
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