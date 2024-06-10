Пермский омбудсмен Сапко поделился рецептом вареников из детства

11 июня 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

При подаче вареники надо обязательно посыпать жареным луком Фото: Размик Закарян © URA.RU В преддверие празднования Дня города и Дня России, который пройдет 12 июня, уполномоченный по правам человека Игорь Сапко поделился с редакцией и читателями URA.RU рецептом фирменных вареников. В предстоящий выходные дни кулинары смогут приготовить блюдо, которое Сапко запомнил из детства, и оценить его вкус. «В преддверии Дня города хочется приготовить что-то особенное, с „пермским“ колоритом. Я родился и вырос в Соликамске и навсегда запомнил вкус фирменных семейных вареников. Называю их „вареники соликамские“. Есть два варианта начинки, но я больше всего люблю с капустой, которую мой дед квасил в больших дубовых бочках», — рассказал Игорь Сапко. Для теста необходимо подготовить 500 грамм пшеничной муки, столовую ложку растительного масла, два яйца, 200 грамм воды, половину чайной ложки соли. Все смешать и хорошо вымесить. Начинку в семье Игоря Сапко делали сразу двух видов. Первая: традиционное картофельное пюре с хорошим кусочком сливочного масла. Вторая: обязательно тушеная в подсолнечном масле с перцем квашеная капуста. «Самые вкусные вареники, как по мне», — отмечает Игорь Сапко. Обязательный элемент подачи: много-много нарезанного полукольцами репчатого лука, обжаренного до золотистости. Его надо положить на готовые вареники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверие празднования Дня города и Дня России, который пройдет 12 июня, уполномоченный по правам человека Игорь Сапко поделился с редакцией и читателями URA.RU рецептом фирменных вареников. В предстоящий выходные дни кулинары смогут приготовить блюдо, которое Сапко запомнил из детства, и оценить его вкус. «В преддверии Дня города хочется приготовить что-то особенное, с „пермским“ колоритом. Я родился и вырос в Соликамске и навсегда запомнил вкус фирменных семейных вареников. Называю их „вареники соликамские“. Есть два варианта начинки, но я больше всего люблю с капустой, которую мой дед квасил в больших дубовых бочках», — рассказал Игорь Сапко. Для теста необходимо подготовить 500 грамм пшеничной муки, столовую ложку растительного масла, два яйца, 200 грамм воды, половину чайной ложки соли. Все смешать и хорошо вымесить. Начинку в семье Игоря Сапко делали сразу двух видов. Первая: традиционное картофельное пюре с хорошим кусочком сливочного масла. Вторая: обязательно тушеная в подсолнечном масле с перцем квашеная капуста. «Самые вкусные вареники, как по мне», — отмечает Игорь Сапко. Обязательный элемент подачи: много-много нарезанного полукольцами репчатого лука, обжаренного до золотистости. Его надо положить на готовые вареники.