В Челябинске на улице Бейвеля установили остановку «Хариса Юсупова» ровно за столбом. Стоимость работ подрядчика «ДорстройГрупп» составляет почти миллиард рублей, сообщает URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.
«На Бейвеля сначала сделали опасный трамплин за 742 миллиона рублей. После вмешательства „Народного фронта“ — переделали. Теперь пора помочь идеями „ДорстройГрупп“ по исправлению недоразумения на остановке», — уточняет Рыжий. Остановка была установлена таким образом, что столб оказался прямо в её центре.
Предложения по решению проблемы варьируются от переноса столба до его интеграции в дизайн остановки с возможностью использования в качестве информационного стенда. Обращение было направлено в прокуратуру и к главе Челябинска с призывом не принимать такие «креативные» решения.
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