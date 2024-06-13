Какие новорожденные удивили врачей в ХМАО

Среди малышей, родившихся в ХМАО за два последних года, были те, которые удивили врачей и вызвали интерес у множества югорчан. О новорожденных-гигантах и младенцах, которых чудом спасли югорские доктора — в материале URA.RU.
Дети весом более пяти килограммов
В Ханты-Мансийске и Сургуте с разницей в полгода родились два богатыря. Прямо перед новогодними праздниками в Окружной клинической больнице путем кесарева сечения появился на свет младенец весом 5670 грамм. В июне текущего года в Сургутском центре охраны материнства и детства местная жительница естественным путем родила самого большого младенца в 2024 году в центре.
Новорожденные, чьи жизни спасли доктора
В январе 2023 года хирурги Сургутского центра охраны материнства и детства спасли новорожденную малышку из Нефтеюганска. У девочки была тяжелая патология — атрезия пищевода. «Операция при таких врожденных пороках, когда нарушено формирование кишечной трубки и системы дыхания, относится к высшей категории сложности», — пояснили журналисту агентства в департаменте здравоохранения Югры.
Также врачам центра в августе прошлого года пришлось прооперировать малышку с воспалением брюшины. К смертельным последствиям мог привести перекрут левого яичника девочки, в котором уже начал развиваться некроз. Хирурги Сургута успешно провели операцию и дали новорожденной шанс на жизнь.
Нейрохирурги Сургутского травмцентра провели сложнейшую операцию, чтобы спасти от тяжелых патологий младенца с гидроцефалией. Они установили новорожденному катетер для оттока спинномозговой жидкости в мочевой пузырь. Подобная операция была впервые проведена на территории региона.
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